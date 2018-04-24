İster inanın, ister inanmayın! Burası Antalya...

Yaz ve kış manzaraları Antalya'da eş zamanlı yaşanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi hem sahillerde hem de yaylalarda çalışmalarına devam ediyor. 2 bin rakımlı Gündoğmuş Söbüçimen Yaylası'nın kış aylarında kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolunu Büyükşehir Belediyesi açıyor. Ekipler, Gündoğmuş'ta özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yazın mera olarak kullandığı Söbüçimen Yayla yolunu açmak için çalışma yapıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesinin ilçelerden sorumlu Başkan Danışmanı İsa Akdemir çalışmaları Gündoğmuş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Gülen ile birlikte inceledi.

"MERKEZDE NE VARSA KIRSALDA DA OLACAK"

Söbüçimen Yayla yolunun önemine değinen Akdemir, "Söbüçimen yayla yolunda Nisan ayının sonunda olmamıza rağmen yer yer 5 metreyi bulan kar var. Antalya merkezde bulunan çoğu vatandaşımız bunu bilmez çünkü Antalya'ya bahar geldi ve yaz havası var. Büyükşehir olarak merkezde ne varsa kırsalda da olsun istiyoruz ve ona göre çalışıyoruz" dedi.

Gündoğmuş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Gülen de "Söbüçimen yayla yolu bizim için çok önemlidir. Aynı zamanda Gündoğmuş, Alanya ve Manavgat'ı da kapsayan 58 adet yaylaya bağlanıyor. Vatandaşlarımızın bahar gelmesiyle bu yollara ihtiyacı vardır" diye konuştu.

VATANDAŞ MEMNUN

Yolların açıldığı haberini alan bölge sakini Mustafa Düşünceli, duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Yolların açıldığını duyunca biz de yaylaya çıkıp şöyle bir temiz hava alıp piknik yapalım dedik. Yollarımızı açan ve çalışmalarını esirgemeyen Menderes Başkanıma çok teşekkür ederim Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Öte yandan Antalya'nın Söbüçimen yaylasında 5 metrelik karla mücadele çalışmaları sürerken Antalya sahillerinde 25 dereceyi bulan sıcak havayı değerlendiren tatilciler Konyalatı sahiline akın etti.