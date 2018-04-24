Durgunluk eleştirilerine sektörden yanıt geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre, konut satışlarında son iki aydır bir gerileme söz konusu. Satışların düşüş göstermesi, 5 yıldır art arda satış rekoru kıran sektörde, 'bu yıl rekor gelecek mi?' sorularını 'bu yıl geçen yılı yakalayacak mı?' sorusuna bırakmış durumda. Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz'a göre sektörde sadece aylık satış verilerine bakılarak bir çıkarım yapılması doğru değil.

Ziya Yılmaz, internet basınında çalışan gazeteciler ile İstanbul'da bir araya geldi. Yılmaz ile sektör gündemindeki sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

İlk olarak alınan erken seçim kararına değinen Yılmaz, “Belirsizliklerin bir an önce ortadan kaldırılması açısından erken seçim kararını önemli buluyorum. Türkiye’nin bunun çok rahatlıkla üstesinden geleceğine inanıyorum" dedi.

Sektörün son aylarda dile getirdiği en önemli iki sorun; kredi faizleri ve inşaat maliyetleri... Yılmaz faiz ile ilgili olarak, "81 milyon nüfusu olan bir ülkede yüzde 18-20 gibi bir faiz kabul edilemez. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bunu söylüyor ve bu yanlışı düzeltmek için elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Avrupa’da bugün yıllık yüzde 1.5 – 2 gibi oranlarla kredi kullanılırken bizim ülkemizde yüzde 17 ila yüzde 20 arasında kredi kullanıyoruz. Aradaki fark çok büyük. Tabii ki bölgesel sıkıntılar, sermaye buraya gelirken daha maliyetli geliyor ama daha ucuza alabiliriz. Cumhurbaşkanımız da onu söylüyor. Seçimlerden sonra kesinlikle faizler konusunda olumlu bir gidişat olabileceğine inanıyorum" diye konuştu.