24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:30Güneş 06:05Öğle 13:08İkindi 16:55Akşam 20:00Yatsı 21:28
    • 28°C Adana
    • 26°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 110.231 -0.63
  • Altın: 174,494 -0.30
  • Dolar: 4,0907 0.74
  • Euro: 4,9982 0.27

Durgunluk eleştirilerine sektörden yanıt geldi

»
Durgunluk eleştirilerine sektörden yanıt geldi
Konut satışlarında yaşanan gerilemeyi değerlendiren DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, sektörde 5-10 sene sonrasına odaklanılması gerektiğini dile getirdi. Yılmaz, bazı firmaların yaşadığı ekonomik sorunların sektör genelinde varmış gibi yansıtıld
Durgunluk eleştirilerine sektörden yanıt geldi Durgunluk eleştirilerine sektörden yanıt geldi Durgunluk eleştirilerine sektörden yanıt geldi

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre, konut satışlarında son iki aydır bir gerileme söz konusu. Satışların düşüş göstermesi, 5 yıldır art arda satış rekoru kıran sektörde, 'bu yıl rekor gelecek mi?' sorularını 'bu yıl geçen yılı yakalayacak mı?' sorusuna bırakmış durumda. Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz'a göre sektörde sadece aylık satış verilerine bakılarak bir çıkarım yapılması doğru değil.

Ziya Yılmaz, internet basınında çalışan gazeteciler ile İstanbul'da bir araya geldi. Yılmaz ile sektör gündemindeki sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

İlk olarak alınan erken seçim kararına değinen Yılmaz, “Belirsizliklerin bir an önce ortadan kaldırılması açısından erken seçim kararını önemli buluyorum. Türkiye’nin bunun çok rahatlıkla üstesinden geleceğine inanıyorum" dedi.

Sektörün son aylarda dile getirdiği en önemli iki sorun; kredi faizleri ve inşaat maliyetleri... Yılmaz faiz ile ilgili olarak, "81 milyon nüfusu olan bir ülkede yüzde 18-20 gibi bir faiz kabul edilemez. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bunu söylüyor ve bu yanlışı düzeltmek için elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Avrupa’da bugün yıllık yüzde 1.5 – 2 gibi oranlarla kredi kullanılırken bizim ülkemizde yüzde 17 ila yüzde 20 arasında kredi kullanıyoruz. Aradaki fark çok büyük. Tabii ki bölgesel sıkıntılar, sermaye buraya gelirken daha maliyetli geliyor ama daha ucuza alabiliriz. Cumhurbaşkanımız da onu söylüyor. Seçimlerden sonra kesinlikle faizler konusunda olumlu bir gidişat olabileceğine inanıyorum" diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Herkes onun için bankaya koştu!Herkes onun için bankaya koştu!Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'nin (ETİD) e-ticarette ödeme yöntemleriyle ilgili yaptığı araştırmaya göre, kredi kartı ve banka kartı ile ödemeler başı çekerken, alışveriş kredisi ile en çok cep telefonu satın alınıyor.
Şimşek: Türkiye en sıkıntılı dönemi atlattıŞimşek: Türkiye en sıkıntılı dönemi atlattıGaziantep'te Halı Fuarı, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katılımıyla açıldı. Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Türkiye en sıkıntılı dönemi atlattı" diye konuştu.
Durgunluk eleştirilerine sektörden yanıt geldiDurgunluk eleştirilerine sektörden yanıt geldiKonut satışlarında yaşanan gerilemeyi değerlendiren DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, sektörde 5-10 sene sonrasına odaklanılması gerektiğini dile getirdi. Yılmaz, bazı firmaların yaşadığı ekonomik sorunların sektör genelinde varmış gibi yansıtıld
Kripto paralar nisanda rekor kırdıKripto paralar nisanda rekor kırdıKripto paralar nisanda kazançlarını yüzde 75 artırdı
Erdoğan oyunu bozacak! Gerekli önemler alındıErdoğan oyunu bozacak! Gerekli önemler alındıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti Grup toplantısında yaptığı konuşmada, kur üzerinde oynanan oyunlarını bozacak hamlelerin geleceğini bildirdi.
Araç sahipleri dikkat! Yüzde 17 ucuzladı!Araç sahipleri dikkat! Yüzde 17 ucuzladı!Trafik sigortasına getirilen tavan fiyat uygulamasının ardından en çokyeni otomobil alanlar için sigorta ucuzladı.
  • Şok Marketler ile ilgili flaş karar!24 Nisan 2018 Salı 11:56
  • BKM açıkladı! Havayolu ödemeleri 4 kat arttı24 Nisan 2018 Salı 11:55
  • Yer: Trabzon! Kuyruğun sonu görünmüyor24 Nisan 2018 Salı 11:51
  • Sektörel güven endeksleri açıklandı24 Nisan 2018 Salı 11:49
  • 1,5 ton satıldı! Yemek için saatlerce bekliyorlar24 Nisan 2018 Salı 11:24
  • Karsan’dan elektrikli otobüs ‘atağı’24 Nisan 2018 Salı 11:23
  • Lada Vesta Cross Sedan bir ilki gerçekleştirdi24 Nisan 2018 Salı 11:23
  • Ticaret savaşında yumuşama sinyali24 Nisan 2018 Salı 11:22
  • Emekliye 3 farklı zam24 Nisan 2018 Salı 11:22
  • Petrolün fiyatı 75 doları aştı24 Nisan 2018 Salı 11:21
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri