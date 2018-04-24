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Kılıçdaroğlu'ndan ittifak mesajı!

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Kılıçdaroğlu'ndan ittifak mesajı!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Dönem A partisi B partisi dönemi değildir. Dönem vatanı kurtarma dönemidir. Bütün siyasi partilerin liderlerine sesleniyorum. Biz her türlü özveride bulunmaya hazırız" dedi.
Kılıçdaroğlu'ndan ittifak mesajı! Kılıçdaroğlu'ndan ittifak mesajı! Kılıçdaroğlu'ndan ittifak mesajı!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis grup toplantısında gündeme dair açıklamalar yapıyor. Kılıçdaroğlu: "24 Haziran seçimi bir parti seçimi değildir, kişisel kavga alanı değildir, kişisel koltuk arayışı seçimleri değildir. Bu seçimler, 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır' seçimidir." diye konuştu.

"BU SEÇİMLER 'SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR' SEÇİMİDİR"

Önümüzde seçimler var. Bu 24 Haziran seçimleri bir parti seçimi değildir. kişisel kavga alanı değildir. kişisel koltuk arayışı seçimleri değildir. Bu seçimler, ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ seçimidir. CHP olarak, kişisel olarak hiçbir beklentim yoktur. Çok şükür evim var, mütevazı bir ev, çocuklarım büyüdü. Benim derdim Türkiye, benim derdim vatanım. Vatanımda herkesin huzur içinde yaşamasını istiyorum.

"DEVLETİ KİRLETTİLER"

Biz geniş bir ittifakı, geniş bir birlikteliği sağlamak zorundayız. Tıpkı az önce okuduğum Gazi Mustafa Kemal’in genelgesinin 6’ncı maddesinde olduğu gibi. Herkes parlamentoda bir şekilde yerini almalıdır. Biz cumhuriyetin kuruluşunda hangi değerler söz konusu ise 24 Haziran’a giderken aynı değerleri savunmak zorundayız. Çünkü devleti kirlettiler. Adalet yok devlette.

"DÖNEM A PARTİSİ B PARTİSİ DÖNEMİ DEĞİLDİR"

Bakın aramızda erlerin aileleri var. Ömür boyu müebbet hapis verilen erlerin aileleri; er, er. Komutan demiyorum. Devleti kirlettiler, adaleti kirlettiler. Adalet kalmadı. Adalet devletin temelidir. Adaleti yok ederseniz, devleti çökertirsiniz. Kirlenen devleti temizlemek, cumhuriyetin kurucu ayarlarına yeniden dönmek için yeniden mücadele etmek zorundayız. Dönem A partisi B partisi dönemi değildir. Dönem vatanı kurtarma dönemidir.

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