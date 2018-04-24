24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:30Güneş 06:05Öğle 13:08İkindi 16:55Akşam 20:00Yatsı 21:28
    • 28°C Adana
    • 26°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 110.231 -0.63
  • Altın: 174,494 -0.30
  • Dolar: 4,0907 0.74
  • Euro: 4,9982 0.27

Bu işi yapan dünyanın ilk trilyoneri olacak!

»
Bu işi yapan dünyanın ilk trilyoneri olacak!
Ünlü finans kuruluşu Goldman Sachs’a göre dünyanın ilk trilyoner iş insanı bir uzay madencisi olacak
Bu işi yapan dünyanın ilk trilyoneri olacak! Bu işi yapan dünyanın ilk trilyoneri olacak! Bu işi yapan dünyanın ilk trilyoneri olacak!

 

Dünyada yapılacak sayısız iş varken, ilk trilyoner servetini uzaydan kazanacak. Goldman Sachs’ın tahminine göre, uzay madenciliği dünyadaki her işten daha kârlı bir sektör olacak. Finans kuruluşuna göre, teknolojik gelişmeler asteroit madenciliği için gerekli şartları elverişli hale getirmek üzere ve bu alana giren ilk şirket dünyada eşi görülmemiş bir servete sahip olacak.

Küçük gezegenler olan asteroitler, yörüngeleri çoğunlukla Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında kalan gök cisimleridir. Güneş Sistemi'nde 1 milyonun üzerinde cisim asteroit olduğu biliniyor.

Dünya’da mineral madenciliği yapmak için birçok sıkı ve köklü yasanın çizdiği düzenleme çerçevesine uyum sağlamak gerekiyor. Halihazırda bu yasaların birçoğu uzay madenciliği için de güncelleniyor. Avrupa Birliği halihazırda asteroitlerden çıkarılan minerallerin şirketler tarafından sahiplenilmesini, Dünya’ya geri getirilmesini ve kâr amacıyla satılmasını sağlayan yasal bir çerçeveye sahip durumda.

Goldman Sachs tarafından yatırımcılarla paylaşılan raporda, “Uzay madenciliğinin önündeki psikolojik engeller bir hayli yüksekken, gerçek engeller olarak sayabileceğimiz finansal ve teknolojik olanlar ise bir hayli az.” cümlesi dikkat çekti.

Finans kuruluşu ayrıca asteroitlerden mineral çıkaracak kazı araçlarının onlarca milyon dolara üretilebileceğini, bu mineralleri Dünya’ya taşıyacak kargo gemisinin ise 2,6 milyar dolara mal olacağını açıkladı.

Günümüzde uzay madenciliği konusunda ciddi adımlar atan Deep Space Industries ve Planetary Recources isimli iki şirketten bahsetmek mümkün. Her iki şirket de Lüksemburg devletiyle birlikte çalışarak uzay madenciliğini gerçeğe dönüştürmek istiyor. Lüksemburg, asteroitler madenciliğini gerçeğe dönüştürecek birçok projeye fon sağlayarak, karşılığında bu şirketlerden hisseler aldı. Ülke geçtiğimiz yıl uzay madenciliği yasasını kabul etmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bu işi yapan dünyanın ilk trilyoneri olacak!Bu işi yapan dünyanın ilk trilyoneri olacak!Ünlü finans kuruluşu Goldman Sachs’a göre dünyanın ilk trilyoner iş insanı bir uzay madencisi olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı kaybıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı kaybıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın amcasının oğlu Mehmet Erdoğan vefat etti.
İster inanın, ister inanmayın! Burası Antalya...İster inanın, ister inanmayın! Burası Antalya...Yaz mevsiminin hissedilmeye başlandığı Antalya'da sahiller ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanırken, yaylalarda ise karla mücadele çalışması devam ediyor.
Gelinin cevabıyla nikah iptal olmuştu! Flaş teklifGelinin cevabıyla nikah iptal olmuştu! Flaş teklifNikah memurunun sorusuna gelinin, "Hayır demek ne mümkün" cevabı vermesi nedeniyle nikahı iptal edilen çift, yeniden nikah kıymak için Turgutlu Belediyesi Nikah Memurluğuna başvuruda bulundu.
‘Utanmıyor musun? Ben sana ekmek veriyorum!’‘Utanmıyor musun? Ben sana ekmek veriyorum!’Kimyasal atığın göl havzasına bırakıldığı anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken emniyetten çıkarıldığı sırada şoför E.G.' ye kamyonun sahibinin gösterdiği tepki de dikkat çekti.
Eski İran Şahının mumyası ortaya çıktı iddiasıEski İran Şahının mumyası ortaya çıktı iddiasıİran'ın başkenti Tahran'da inşaat için yapılan kazı sırasında bir mumyaya ulaşıldı. Mumyanın ülkeyi 1925-1941 yılları arasında yöneten Şah Rıza Pehlevi'ye ait olabileceği söyleniyor.
  • Ünlü iş adamının acı günü!24 Nisan 2018 Salı 13:23
  • ‘Utanmıyor musun? Ben sana ekmek veriyorum!’24 Nisan 2018 Salı 13:17
  • Bu köyde 7'den 70'e herkes bunu yapıyor24 Nisan 2018 Salı 12:14
  • Arakalı Müslümanlara yönelik yardımlara devam24 Nisan 2018 Salı 12:11
  • Sarı terör! Taksici yayaya bıçakla saldırdı24 Nisan 2018 Salı 12:10
  • Polis durdurdu! Eroini bakın nerede saklanmış?24 Nisan 2018 Salı 11:39
  • Alişan'dan Meral Akşener'e olay sözler!24 Nisan 2018 Salı 10:41
  • Şırnak'tan acı haber: 1 asker şehit24 Nisan 2018 Salı 10:29
  • "Kapanmam gerektiğini biliyorum"24 Nisan 2018 Salı 09:09
  • Adıyaman'da deprem! Yaralılar var24 Nisan 2018 Salı 08:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri