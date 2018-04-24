Taşımacılık ve iletişim sektörünün devi Bollore şirketinin sahibi Vincent Bollore’nin 2009-2010 yılları arasında Afrika ülkesi Gine ve Togo’daki limanların işletmesini alırken devletin üst yöneticilerini ikna etmek için rüşvet kullanarak yolsuzluk yaptığı iddia edildi.
Polis tarafından gözaltına alınan ve hakkında soruşturma açılan iş adamının şirketi ise yayınladığı bildiride yolsuzluk iddialarını yalanladı. Şirket ilkelerinden birinin ticari saydamlık olduğunu ifade edilen açıklamada, iddialarla ilgili her türlü belge ve kanıtların bulunduğu belirtildi.
Haberlerin ardından, Bollore şirketinin hisseleri yarım günde yüzde 6 değer kaybetti.
Şirket sahibi Bollore ve iki önemli sorumlusunun hala gözaltında olduğu öğrenildi.
24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
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Sanayi devinin sahibi gözaltına alındı!
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