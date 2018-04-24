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AK Parti'den CHP'ye: Soytarılar, terbiyesizler...

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AK Parti sözcüsü Mahir Ünal MKYK sonrası yaptığı açıklamalarda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Grup başkanvekili Özgür Özel'e çok sert sözlerle yüklendi.
AK Parti'den CHP'ye: Soytarılar, terbiyesizler...
AK Parti'den CHP'ye: Soytarılar, terbiyesizler... AK Parti'den CHP'ye: Soytarılar, terbiyesizler... AK Parti'den CHP'ye: Soytarılar, terbiyesizler...

 

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal MKYK sonrası açıklamalarda bulundu. Ünal, dün TBMM'de yaşanan olaylara sert tepki gösterdi. 

SOYTARI, TERBİYESİZ VE YALANCI...

Grup başkanvekilliği soytarılık yeri değildir. Kılıçdaroğlu kasetle gelmiş bir şahıstır. Bunlar terbiyesiz ve yalancıdırlar. 

PARMAĞINA SAHİP ÇIK

 "Birilerinin Cumhurbaşkanına parmak sallama hakkı da, haddi de yoktur. Herkese açık bir şekilde kendi parmağına sahip çıkmasını öneriyoruz" dedi. 

O parmağın arkasındaki irade o parmağın sahibine ait değildir. Kime yaslanarak o parmağı salladıklarını biz çok iyi biliyoruz. Böyle bir hadsizlik olamaz, bunu asla kabul edemeyiz.

KILIÇDAROĞLU SEN FİRAVUN BİLE OLAMAZSIN

Kılıçdaroğlu'ndan firavun bile olmaz. Firavun'un bile bir şahsiyeti var. Ondan olsa olsa Musa'ya ihanet eden Samira olur. Biz hiçbir zaman kavmimize ihanet etmedik. Biz Musa'yı da biliriz, Firavun'u da biliriz, Samira'yı da biliriz.

Kasetle gelen, 15 Temmuz kaçkını bu şahsın hayatı boyunca bir başarısı da yoktur. 

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