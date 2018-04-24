5G teknolojisinin ilk olarak Amerika’da kullanmaya başlanacağı haberini alan vatandaşlar 5G teknolojisinin ülkemize ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Ülkemizde hali hazırda kullanmakta olduğumuz 4.5G’den 20 kat daha hızlı olacağı iddia edilen 5G'nin içindeki "G" harfi, "generation" yani nesil anlamına gelmektedir. 5G, 4G LTE'yi kaldığı yerden devam ettirecek ve telefon görüşmeleri, SMS, web'de gezinti gibi bildiğimiz işlevlerin yanına yüksek bir veri aktarım hızı ekleyecek. 5G ile Ultra HD çözünürlüğündeki videoları indirmek ve karşıya yüklemek, daha hızlı olacak. İnternete bağlı binlerce cihaz hayali de 5G ile birlikte gerçek olabilecek. Peki 5G nedir? 5G Türkiye’ye ne zaman gelecek?

5G AMERİKA’DA KULLANILMAYA BAŞLANACAK!

5G teknolojisini kullanacak olan ilk ülke Amerika oldu. İlk etapta 3 eyalet bu teknolojiyi kullanacak. Bu eyaletlerden ikisi ABD’nin Teksas bölgesinde bulunan Dallas ve Waco iken, diğeri Atlanta eyaletinin merkezi olan Georgia metropolünde kullanılmaya başlanacak.

5G TÜRKİYE’YE NE ZAMAN GELECEK?

Bir televizyon programına konuk olan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye’de 4.5G’yi kullanan yaklaşık 51 milyon kullanıcı bulunduğunu ve 5G konusunda da artık dünya ülkelerinin peşinden gitmeyi değil, dünya ile eş zamanlı olarak uygulamayı ve gerektiğinde yurt dışına ihraç edecek hale gelebilmeyi hedeflediklerini belirtti. 5G teknolojisinin ülkemizde uygulamaya girmesi ile birlikte endüstri uygulamalarının çok daha gelişeceğini ve akıllı ulaşım sistemleri için çalışmaların hızlanarak uygun bir altyapı kurulacağını vurgulayan Bakan Arslan, 2020’de 5G teknolojisini Dünya ile birlikte aynı anda Türkiye’de de kullanılmaya başlanacağının müjdesini verdi.