Kritik görüşme sona erdi! Arınç açıklama yaptı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Arınç, görüşmenin olumlu ve güzel bir görüşme olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ile bir araya geldi.



Görüşme sonrası açıklama yapan Arınç, "Aktif siyaseti bıraktım, güzel ve olumlu bir görüşme oldu, görüşmeler devam edecek. Her konuyu görüştük, açıklama yapma yetkisine sahip değilim. AK Parti'ye zarar vercek girişimler içinde olmam" dedi.



'AK PARTİ VE GENEL BAŞKANA ZARAR VERECEK HAREKETİN İÇİNDE OLMAM'

Arınç yaptığı açıklamada ''Faydalı bir görüşme oldu. Her konuyu görüştük. Aktif siyaseti bıraktım. Adaylık şu anda söz konusu değil. Aktif siyasi hayatta bulunmaya niyetim yok. Ama aktif siyasi hayatın dışında da bu ülke için yapılacak çok önemli hizmetler ve çok önemli görevlerin de olduğuna inanıyorum Cumhurbaşkanımızla çok özel konuları görüştük. Şu anda ben paylaşmak istemiyorum. Açıklama yetkisine değilim. Ben ne AK Parti ne onun Genel Başkanına zarar verecek hiçbir hareketin içinde olmam" ifadelerini kullandı.



ABDULLAH GÜL SORUSU



Arınç, Abdullah Gül ile ilgili bir soru üzerine de 'Her konuyu görüştük ama açıklama yapma yetkisini kendimde görmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız arzu ederse kendileri söyleyebilir. Bize izin verirlerse biz de konuşuruz. Ama çok özel konuşmalarımızı şimdilik mahrem tutuyoruz' cevabını verdi.

CUMHURBAŞKANI'NIN ADAYLIĞINI DESTEKLİYOR MUSUNUZ?

Arınç bir gazetecinin 'Cumhurbaşkanının adaylığını destekliyor musunuz?' sorusunu da şöyle yanıtladı: "Kendilerine başarılar diledim. Sadece bunu ifade ettim. Ben bir AK Partiliyim. Partimden de memnunum. Bazı partililerin yaptıkları bizi her ne kadar rencide etse, üzse de ben AK Parti’nin bu ülkeye çok büyük hizmet ettiğine inanıyorum. Ve bu partinin kurucularından birisiyim. Dolayısıyla AK Parti'den başka bir partiye başımı çevirmem. Başka bir partiyle ilgili olumlu kanaatimi de ortaya koymam. AK Parti'nin adayı konusunda da durum bundan ibarettir. Ben ne AK Parti ne onun genel başkanı, zarar verecek hareketin içinde olmam. Ben iyi bir AK Partiliyim. Milli görüş çizgisinde siyaset yapmış bir insanım. Bizim edindiğimiz bütün terbiye bize davamıza sahip çıkmayı gerektirir. Daha seçimlere çok var. Bu konuda kanaatimizi inşallah açıklama fırsatı da buluruz." ifadelerini kullandı.