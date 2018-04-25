25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:28Güneş 06:04Öğle 13:08İkindi 16:55Akşam 20:01Yatsı 21:30
    • 21°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 110.059 -0.79
  • Altın: 174,736 -0.16
  • Dolar: 4,0867 0.65
  • Euro: 5,0024 0.36

Bakan açıkladı! İyi Parti alamayacak

»
Bakan açıkladı! İyi Parti alamayacak
Adalet Bakanı Gül, İyi Parti'nin Hazine yardımından faydalanmasıyla ilgili soruya "Şu anki mevzuatımızda, grup kuranların hazine yardımı alması için bir düzenleme yoktur" dedi.
Bakan açıkladı! İyi Parti alamayacak Bakan açıkladı! İyi Parti alamayacak Bakan açıkladı! İyi Parti alamayacak

TBMM Genel Kurulu'unda AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın imzasını taşıyan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

İyi Parti'nin Hazineden seçim yardımı alıp alamayacağına ilişkin soru üzerine Gül, grup kuran partilere, son genel seçimlerde yüzde 3'ün üzerinde oy alması halinde Hazineden yardım yapıldığını anımsattı.

Gül, "Şu anki mevzuatımızda, grup kuranların hazine yardımı alması için bir düzenleme yoktur." diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Seçtiği isim CHP'de krize yol açtıSeçtiği isim CHP'de krize yol açtıKılıçdaroğlu’nun, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile teması FETÖ-ABD ilişkisini sağlayan Kasım Gülek’in kızı Tayyibe Gülek’in evinde kurması CHP’de krize yol açtı.
Bakan açıkladı! İyi Parti alamayacakBakan açıkladı! İyi Parti alamayacakAdalet Bakanı Gül, İyi Parti'nin Hazine yardımından faydalanmasıyla ilgili soruya "Şu anki mevzuatımızda, grup kuranların hazine yardımı alması için bir düzenleme yoktur" dedi.
10 maddelik uyum paketi Meclis'te kabul edildi10 maddelik uyum paketi Meclis'te kabul edildi10 maddelik uyum paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
CHP Parti Meclisi'nde Abdullah Gül tartışmasıCHP Parti Meclisi'nde Abdullah Gül tartışmasıCHP Parti Meclisi (PM), 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine ilişkin olağanüstü toplandı.
Bahçeli'den Gül çıkışıBahçeli'den Gül çıkışıMHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Abdullah Gül'ün muhtemel adaylığı konusunda, 'sinsi bir strateji devrededir, Sayın Erdoğan'ın 'kardeşim' dediği Abdullah Gül, nasıl bu zaafa düşmeyi göze aldı' ifadelerini kullandı.
Kritik görüşme sona erdi! Arınç açıklama yaptıKritik görüşme sona erdi! Arınç açıklama yaptıEski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Arınç, görüşmenin olumlu ve güzel bir görüşme olduğunu belirtti.
  • Bakan Ağbal: Milletimizin refahını biz artırdık24 Nisan 2018 Salı 17:01
  • AK Parti'den CHP'ye: Soytarılar, terbiyesizler...24 Nisan 2018 Salı 16:53
  • Muharrem İnce'nin morali bozuk24 Nisan 2018 Salı 15:40
  • İşte Abdullah Gül'ün adaylık kararı24 Nisan 2018 Salı 15:22
  • HDP adaylık kararını açıkladı!24 Nisan 2018 Salı 15:17
  • Sol'dan safını ilk o belirledi!24 Nisan 2018 Salı 14:40
  • Kılıçdaroğlu'ndan ittifak mesajı!24 Nisan 2018 Salı 14:30
  • Kılıçdaroğlu iyice uçtu: Yüzde 60 alacağız24 Nisan 2018 Salı 14:03
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar24 Nisan 2018 Salı 13:20
  • Erdoğan: Edepsizce el kol sallıyor, yaptırmam!24 Nisan 2018 Salı 13:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri