Türkiye'den AKPM'nin çağrısına tokat gibi cevap

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Denetim Komisyonu’nun 24 Haziran seçimlerinin ertelenmesini içeren açıklaması hakkında, açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “PYD lideri Salih Müslüm’e konuşma yapma imkanı veren bu anlayışın ülkemize demokrasi dersi vermeye hakkı ve yetkisi bulunmamaktadır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AKPM Denetim Komisyonu’nun 24 Haziran seçimleriyle ilgili açıklaması hakkındaki bir soruya yazılı cevap verdi. AKPM’nin seçimlerin ertelenmesini tavsiye ederek, talihsiz bir açıklamada bulunduğu değerlendirmesini yapan Aksoy, AKPM Denetim Komisyonu’nun siyasi nitelik taşıyan bu açıklamasının en temel egemenlik ve demokrasi ilkelerine aykırı olduğunu, Türk milletinin iradesini yansıtan TBMM’nin kararlarını göz ardı ettiğini söyledi.



OHAL uygulamasının çoğulcu ve gerçek anlamda demokratik seçimlerin gerçekleştirilmesine engel teşkil etmediğini aktaran Aksoy, “Birçok ülkede olağanüstü hal uygulaması sırasında seçim düzenlenmiştir. Bunun son örneklerinden birini, 2017 yılında Fransa’da yapılan seçimler oluşturmaktadır. Türkiye’de yapılan tüm seçimlerin de demokratik, özgür, adil ve şeffaf olduğu uluslararası gözlem raporlarıyla teyit edilmiştir. Türkiye söz konusu olduğunda akıl tutulması yaşayan çevrelerin bu tür önyargılı yorumları, Türkiye’ye yönelik çifte standartlı anlayışın üzüntü verici yeni bir örneğidir” ifadelerini kullandı.



AKPM çatısı altında, terörle işbirliği yaparak PKK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD lideri Salih Müslüm’e konuşma yapma imkanı veren bu anlayışın Türkiye’ye demokrasi dersi vermeye hakkının olmadığını kaydeden Aysoy, “Sonuçta ülkemizde seçimlerin ne zaman yapılacağına halkımızın iradesiyle seçilen Meclisimiz karar verir” dedi.

