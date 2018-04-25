25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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Parkta mide bulandıran olay!

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Parkta mide bulandıran olay!
Manisa'da akşam saatlerinde iğrenç bir olay meydana geldi. Parkta köpek gezdiren bir kadına yaklaşan adam cinsel organını gösterdi. Adamı teşhis eden vatandaşlar adama meydan dayağı attı. Polis, tacizciyi vatandaşların elinden güçlükle kurtardı.
Parkta mide bulandıran olay! Parkta mide bulandıran olay! Parkta mide bulandıran olay!

Manisa'nın Yunusemre İlçesi 8 Eylül Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şeyle gelişti:
Parkta köpek gezdiren bir kadına yaklaşan M.A. (48) tacizci cinsel organını çıkardı. Bunun üzerine kaçarak olay yerinden uzaklaşan genç kadın olayı akrabalarına anlattı.

Taciz mağduru kadın ile akrabaları iğrenç olayın gerçekleştiği parka gelerek M.A'yı aramaya başladı.

ÖNCE TEŞHİS SONRA DAYAK

Parkta tacizciyi teşhis eden genç kadın, M.A. isimli kişiyi akrabalarına gösterdi. Bunun üzerine parkta kalabalık bir grup M.A'yı linç edercesine darp etti.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, feci şekilde dayak yiyen tacizciyi güçlükle kurtardı.

Gözaltına alınan tacizci M.A. tedavi edilmek üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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