25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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İYİ Parti'den 'Abdullah Gül' çıkışı!

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İYİ Parti'den 'Abdullah Gül' çıkışı!
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti'nin adayının Meral Akşener olduğunu söyledi. Aydın, Abdullah Gül ile ilgili olarak da "CHP ve SP'nin adayı olabilir" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti'den 'Abdullah Gül' çıkışı! İYİ Parti'den 'Abdullah Gül' çıkışı! İYİ Parti'den 'Abdullah Gül' çıkışı!

Çatı adayla ilgili "Her zaman ters tepiyor" değerlendirmesinde bulunan Koray Aydın, "Biz motive olduk, Genel Başkan 5 ayda 56 il gezdi. Yola çıkarken cumhurbaşkanı adayı olduğunu deklare etti. Hiç çalışmayan ve bekleyen, adaylık için teklif bekleyen Sayın Abdullah Gül'ün ismi geçiyor. Çatı adayda yokuz" ifadelerini kullandı.

Milletvekili seçimi için Saadet Partisi ile işbirliğine hazır olduklarını ve büyük aşama kaydettiklerini anlatan Aydın, "Parlamenter sistem istiyoruz. Hukukun üstünlüğü istiyoruz. Her parti en güçlü ismiyle çıksın. CHP ve SP 'En güçlü adayımız Gül' diyorsa onunla çıksın. Bizim en güçlü adayımız Akşener. HDP de kendi adayını çıkarsın" dedi.

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