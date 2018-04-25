9 çocuğu olan adam kısır olduğunu öğrendi!

9 çocuk babası Faslı profesör, 'kısır' olduğunu öğrenmesinin ardından hayatının şokunu yaşadı. 35 yıllık evli ve 9 çocuğu bulunan profesör, rutin üroloji kontrolünde doğuştan kısır olduğunu öğrenince, eşine boşanma davası açtı.

Fas yerel basını kısa süre önce doğuştan kısır olduğunu öğrenen ve 9 çocuk sahibi olduğunu 'sanan' adamın hikâyesini konuşuyor.

Doktoru ona sağ testisinde küçük bir kist olduğunu ve bu kistin çocuk sahibi olmasına izin vermeyeceğini söyledi. Ancak bu kistin alınabileceğini sözlerine ekledi.

Fakat ortada çok ciddi bir problem vardı. Adam 35 yıllık evliydi ve tam 9 çocuğu vardı. Bu duydukları karşısında büyük bir şoka girdi. Öğrendiklerinden sonra karısına bile söylemeden gidip mahkemeye başvurdu.

Avukatı ile beraber karısına karşı elinden geleni yapan 50 yaşındaki adam, mahkeme kararıyla çocuklarına DNA testi yaptırdı ve korkunç gerçeği öğrendi. Çocukların hiçbiri onun çocuğu değildi.

Şuan çiftin evlilikleri boşanma sürecinde. Öte yandan çocukların babaları bilimsel kanıtlarla araştırılıyor. Anneye çocukların babalarının kim olduğu sorulduğunda ise hiçbirinin babalarının kim olduğu hakkında bir fikri olmadığını söylüyor.