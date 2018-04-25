Enerji devi 10 bin çalışanını işten çıkaracak!

CEFC China Energy Co.'nun birimlerinde görev alan bir yetkiliden edinilen bilgiye göre, şirket, hükümetten gelen baskıya ve finansal baskılara bağlı olarak 30.000 çalışanının yarısının işine son verebilir.
Yetkili, şirketin Rus enerji devi Rosneft ile yapacağı ortaklık anlaşmasının hala yürürlükte olduğunu sözlerine ekledi.
CEFC'nin uluslararası araştırma biriminin başkan yardımcısı Zhuang Jianzhong, "İşimizi ve personelimizi düzene koymaya çalışıyoruz ve bu zor zamanları atlatmayı umuyoruz" şeklinde açıklama yaptı. Zhuang, kaç personelin işine son verileceğine dair net bir rakam vermese de, bu rakamın 10.000'den fazla olacağını belirtti.