25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:28Güneş 06:04Öğle 13:08İkindi 16:55Akşam 20:01Yatsı 21:30
    • 30°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 109.404 -0.60
  • Altın: 173,793 -0.58
  • Dolar: 4,0809 -0.14
  • Euro: 4,9792 -0.46

Enerji devi 10 bin çalışanını işten çıkaracak!

»
Enerji devi 10 bin çalışanını işten çıkaracak!
Çinli enerji şirketi CEFC`nin 10.000`den fazla çalışanın işine son verebileceği belirtildi.
Enerji devi 10 bin çalışanını işten çıkaracak! Enerji devi 10 bin çalışanını işten çıkaracak! Enerji devi 10 bin çalışanını işten çıkaracak!

 

CEFC China Energy Co.'nun birimlerinde görev alan bir yetkiliden edinilen bilgiye göre, şirket, hükümetten gelen baskıya ve finansal baskılara bağlı olarak 30.000 çalışanının yarısının işine son verebilir. 

Yetkili, şirketin Rus enerji devi Rosneft ile yapacağı ortaklık anlaşmasının hala yürürlükte olduğunu sözlerine ekledi. 
 
CEFC'nin uluslararası araştırma biriminin başkan yardımcısı Zhuang Jianzhong, "İşimizi ve personelimizi düzene koymaya çalışıyoruz ve bu zor zamanları atlatmayı umuyoruz" şeklinde açıklama yaptı. Zhuang, kaç personelin işine son verileceğine dair net bir rakam vermese de, bu rakamın 10.000'den fazla olacağını belirtti. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İspanyollar Türkiye'ye para yağdırdı!İspanyollar Türkiye'ye para yağdırdı!EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler, "Son 10 yılda, BBVA Grubu'nun Garanti Bankası'na yaptığı yatırımın etkisiyle açıklanan işlem değeri bakımından 9,3 milyar dolarla Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülke İspanya oldu." dedi.
Şimşek: Türkiye en sıkıntılı dönemi atlattıŞimşek: Türkiye en sıkıntılı dönemi atlattıGaziantep'te Halı Fuarı, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katılımıyla açıldı. Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Türkiye en sıkıntılı dönemi atlattı" diye konuştu.
Almanların hidrojenli uçağını bir Türk yapacakAlmanların hidrojenli uçağını bir Türk yapacakTeknoloji ve sanayi devi Almanya'nın hidrojenle uçacak ilk uçak yapımı için görevlendirdiği 3 firma arasında Bursalı işadamı Mehmet Celal Gökçen de var.
Emekliye enflasyon farkı!Emekliye enflasyon farkı!Emeklilerin maaşı Temmuz'da artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon zammı, memur emeklilerine ise yüzde 3.5 toplu sözleşme zammı ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak.
Emekliye 600 lira! Tek şartı varEmekliye 600 lira! Tek şartı varBankalar emeklilere 600 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Promosyonunu daha düşükten almış olanlar da bankasını değiştirebiliyor. Emekli adayları da, aylıkları bağlanır bağlanmaz promosyon alabiliyor.
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltın fiyatları düşüşe geçti. Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın fiyatı kaç lira? soruları da daha sık sorulmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başarmıştı.
  • Yolculuk yapacaklar dikkat! Uçak biletleri uçtu25 Nisan 2018 Çarşamba 11:26
  • Milli ilaç için düğmeye basıldı!25 Nisan 2018 Çarşamba 11:26
  • Yunanistan malını mülkünü satıyor!25 Nisan 2018 Çarşamba 11:18
  • Enerji devi 10 bin çalışanını işten çıkaracak!25 Nisan 2018 Çarşamba 11:17
  • Başbakan açıkladı: Hayal kırıklığına uğradık25 Nisan 2018 Çarşamba 11:00
  • Hükümet düğmeye bastı! O cezalar iptal edilecek25 Nisan 2018 Çarşamba 10:20
  • Altay tankı ihalesini kazan firma belli oldu24 Nisan 2018 Salı 16:59
  • Sanayi devinin sahibi gözaltına alındı!24 Nisan 2018 Salı 15:32
  • Herkes onun için bankaya koştu!24 Nisan 2018 Salı 14:44
  • Şimşek: Türkiye en sıkıntılı dönemi atlattı24 Nisan 2018 Salı 14:32
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri