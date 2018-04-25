25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:28Güneş 06:04Öğle 13:08İkindi 16:55Akşam 20:01Yatsı 21:30
    • 30°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 109.404 -0.60
  • Altın: 173,793 -0.58
  • Dolar: 4,0809 -0.14
  • Euro: 4,9792 -0.46

Yolculuk yapacaklar dikkat! Uçak biletleri uçtu

»
Yolculuk yapacaklar dikkat! Uçak biletleri uçtu
4 günlük tatil fırsatı sunan 1 Mayıs İşçi Bayramı uçak bileti fiyatlarını uçurdu. Özellikle Antalya ve Bodrum gibi yoğun ilgi gören noktalara yapılan uçuşlarda ortalama bilet fiyatları 352 liralık tavanı deldi. Bazı uçuşlarda talep edilen fiyatlar da 600
Yolculuk yapacaklar dikkat! Uçak biletleri uçtu Yolculuk yapacaklar dikkat! Uçak biletleri uçtu Yolculuk yapacaklar dikkat! Uçak biletleri uçtu

 

Salı gününe denk gelen ve 1 günlük izinle 4 günlük tatil fırsatı sunan 1 Mayıs İşçi Bayramı, uçak bileti fiyatlarını uçurdu. Antalya, Alanya, İzmir ve Bodrum gibi yoğun ilgi gören uçuş noktalarında ortalama bilet fiyatları 352 liralık tavanı deldi. Tatilin başladığı 27 Nisan Cuma günü yapılacak bazı uçuşlarda ekonomi sınıfı bilet fiyatları bile 600 TL’ye yaklaştı. Oysa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) bu yıl için belirlediği, ekonomi sınıfında geçerli tek yön tavan fiyat 352 TL.

EN PAHALI UÇUŞ BODRUM VE DALAMAN’A

Gazete Habertürk'ten Eren Yılmazer'in haberine göre 27 Nisan Cuma günü tatile çıkan birinin Antalya’ya gitmek için ödeyeceği tek yön bilet fiyatı 560 TL’ye kadar yükseldi. Bodrum’a ve Dalaman’a en pahalı uçuş bileti 580 TL olurken, İzmir’e tek yön uçuş için ödenmesi gereken tutar 347 TL’yi buldu. Söz konusu güzergâhlara yapılacak uçuşlarda en ucuz biletlerin fiyatları yüzde 220’ye varan oranlarda zamlandı. En pahalı biletlerin fiyatlarındaki artışlar ise yüzde 70’lere ulaştı. 23 Nisan’ın pazartesi gününe denk gelmesiyle ortaya çıkan 3 günlük tatilde de en çok Ege Bölgesi ilgi görmüş, Balıkesir Edremit Kocaseyit Havalimanı’na uçuşlarda bilet fiyatları üçe katlanmıştı.

HAVADA FİYATLAR 600 TL’YE YAKLAŞTI

TAVAN UYGULAMASI 5 YILDIR SÜRÜYOR

2013 yılında iç hatlarda tek yönde 299 TL olarak uygulanmaya başlanan tavan fiyat, 2014’te 309 TL’ye çıkmıştı. 2017 yılında 352 liraya yükseltilen tavan fiyat bu yıl da aynı tutarda uygulanıyor. 5 yıldır devam eden tavan fiyat uygulaması, özellikle bayram ve tatil günleri bilet fiyatlarının aşırı yükselmesini önlemek için hayata geçirilmişti. Tavan fiyatın seviyesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından belirleniyor.

FİYAT FARKI YÜZDE 220’YI BULUYOR

1 Mayıs’ta Ege ve Akdeniz kıyılarında tatil yapmak isteyenler uçak biletleri için 27 Nisan Cuma günü bir hafta sonrasına göre yüzde 220’ye varan oranlarda daha fazla ödeme yapacak. Türk Hava Yolları’nın (THY) internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre 27 Nisan Cuma günü Dalaman’a en ucuz uçak bileti 503 TL iken 4 Mayıs’ta fiyat 188 TL’ye iniyor. 1 Mayıs tatiline yoğun talep fiyatta yüzde 167.6’lık farka sebep oluyor. Pegasus Havayolları’ndaki ucuz biletlerin fiyatında ise yüzde 220’ye varan oranlarda artış görülüyor. Diğer havayollarında da en pahalı bilet fiyatlarındaki artış yüzde 66’ya ulaşıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İspanyollar Türkiye'ye para yağdırdı!İspanyollar Türkiye'ye para yağdırdı!EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler, "Son 10 yılda, BBVA Grubu'nun Garanti Bankası'na yaptığı yatırımın etkisiyle açıklanan işlem değeri bakımından 9,3 milyar dolarla Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülke İspanya oldu." dedi.
Şimşek: Türkiye en sıkıntılı dönemi atlattıŞimşek: Türkiye en sıkıntılı dönemi atlattıGaziantep'te Halı Fuarı, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katılımıyla açıldı. Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Türkiye en sıkıntılı dönemi atlattı" diye konuştu.
Almanların hidrojenli uçağını bir Türk yapacakAlmanların hidrojenli uçağını bir Türk yapacakTeknoloji ve sanayi devi Almanya'nın hidrojenle uçacak ilk uçak yapımı için görevlendirdiği 3 firma arasında Bursalı işadamı Mehmet Celal Gökçen de var.
Emekliye enflasyon farkı!Emekliye enflasyon farkı!Emeklilerin maaşı Temmuz'da artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon zammı, memur emeklilerine ise yüzde 3.5 toplu sözleşme zammı ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak.
Emekliye 600 lira! Tek şartı varEmekliye 600 lira! Tek şartı varBankalar emeklilere 600 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Promosyonunu daha düşükten almış olanlar da bankasını değiştirebiliyor. Emekli adayları da, aylıkları bağlanır bağlanmaz promosyon alabiliyor.
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltın fiyatları düşüşe geçti. Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın fiyatı kaç lira? soruları da daha sık sorulmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başarmıştı.
  • Yolculuk yapacaklar dikkat! Uçak biletleri uçtu25 Nisan 2018 Çarşamba 11:26
  • Milli ilaç için düğmeye basıldı!25 Nisan 2018 Çarşamba 11:26
  • Yunanistan malını mülkünü satıyor!25 Nisan 2018 Çarşamba 11:18
  • Enerji devi 10 bin çalışanını işten çıkaracak!25 Nisan 2018 Çarşamba 11:17
  • Başbakan açıkladı: Hayal kırıklığına uğradık25 Nisan 2018 Çarşamba 11:00
  • Hükümet düğmeye bastı! O cezalar iptal edilecek25 Nisan 2018 Çarşamba 10:20
  • Altay tankı ihalesini kazan firma belli oldu24 Nisan 2018 Salı 16:59
  • Sanayi devinin sahibi gözaltına alındı!24 Nisan 2018 Salı 15:32
  • Herkes onun için bankaya koştu!24 Nisan 2018 Salı 14:44
  • Şimşek: Türkiye en sıkıntılı dönemi atlattı24 Nisan 2018 Salı 14:32
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri