25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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Emekliye 600 lira! Tek şartı var

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Emekliye 600 lira! Tek şartı var
Bankalar emeklilere 600 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Promosyonunu daha düşükten almış olanlar da bankasını değiştirebiliyor. Emekli adayları da, aylıkları bağlanır bağlanmaz promosyon alabiliyor.
Emekliye 600 lira! Tek şartı var Emekliye 600 lira! Tek şartı var Emekliye 600 lira! Tek şartı var

 

Banka promosyonu emeklileri ve emekli adaylarını sevindirdi. Emekliler, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vererek promosyon imkanına kavuştu. Bankalar, promosyon hayata geçtiğinde, emeklilere Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzalanan protokol kapsamında maaşlarına göre 300, 375, 450 lira tutarında ödeme yaptı. Ancak aradan geçen sürede yaşanan rekabet tutarı 600 liraya kadar yükseltti. Maaşa göre 330, 415, 500 lira ödeme yapan da, 450 liraya varan promosyona ek olarak 1 yeni fatura talimatına 50 lira, 2 yeni otomatik fatura talimatına ise 150 lira nakit para veren de var. Hatta emekliye 450 lira, onu bankaya yönlendiren gence 150 lira veren banka da bulunuyor.

TEK KOŞUL 3 YIL TAAHHÜDÜ

Halen promosyon almamış olan emekliler, bankasını seçip, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek ödemesine kavuşuyor. Taahhütte bulunup promosyonunu almış emeklilerin de isterlerse ortaya çıkan daha cazip teklifleri değerlendirme imkanı bulunuyor. Bunun için emeklinin yapması gereken, promosyon ödemesini aldığı bankaya kalan sürenin parasını iade etmek. Örneğin; emekli 1 yıl önce taahhüt verdiği bankadan 450 lira promosyon almışsa, 300 lirayı iade ederek yüksek ödeme yapan bankaya geçebiliyor.

İSTEDİĞİNİZ BANKAYI SEÇİN

Promosyondan sadece mevcut emekliler yararlanmıyor. Önümüzdeki dönemde emekli olacakların da aylıkları bağlanır bağlanmaz promosyon alma imkanı var. Emeklilik için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurusunu yapanlar, kuruma banka seçimini de bildirebiliyor. 1 Ağustos'tan itibaren başlayan uygulama ile, emeklilik işlemlerini başlatan kişi, yazılı beyanda bulunarak aylığının yatmasını istediği bankayı seçebiliyor. İlk emekli aylığı buraya yatıyor, banka '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü alır almaz promosyon ödemesini yapıyor. Söz konusu işlemler e-devlet sistemi üzerinden de yapılabiliyor. Buradan banka ve şube seçimi yapılabiliyor.

BANKALAR YARIŞTA

Bankalar emekli maaş pastasındaki payını büyütmek için emeklilere promosyonun yanı sıra pek çok da avantaj sunuyor. 'Emekli Bankacılığı' alanında rekabet hız kazanırken, bankalar emeklileri kendi müşterileri yapmak için uygun kredi faiz oranları başta olmak üzere, hesap işletim ücreti almama, ücretsiz havale, kredi kartı kampanyalarından yararlanma, bonus, puan gibi ayrıcalıklar sunuyor. Sağlanan avantajların bazıları şöyle:
 Emekli tanıdıklarını bankaya yönlendirenlere 100 TL hediye nakit
 Marka işbirlikleri ile indirim kampanyaları
 Elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturalarına dönemsel kampanyalarla indirim
 Eczane, market gibi harcamalarda indirim
 Şubelerde sıra beklemeden işlem önceliği
 Sağlık durumuna göre eve teslim maaş hizmeti
 Doktorlu kara ambulansı, tıbbi danışmanlık ve hastane organizasyonu hizmetleri
 7/24 emekliye özel müşteri temsilciliği

MAAŞ NASIL TAŞINIR?
Ülkemızde yaklaşık olarak 12 milyon civarında emekli bulunuyor. Emekli maaşlarına bankaların getirdiği promosyon ödemesiyle birlikte maaş hesapları da bu bankalara kaydırılmaya başlandı. Emekli maaşı alan vatandaşların emekli maaşını başka bankaya taşıma işlemi internet üzerinden e-devlet sistemiyle veya Sosyal Güvenlik Kurumu'na elden müracaat edilerek yapılabilmekte. İki yöntemden birini tercih eden emekli, istediği bankaya maaşını taşıyabiliyor. Emeklilerin o bankaya kredi borcu varsa değişiklik yapılamıyor.

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