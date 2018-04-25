25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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Almanların hidrojenli uçağını bir Türk yapacak

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Almanların hidrojenli uçağını bir Türk yapacak
Teknoloji ve sanayi devi Almanya'nın hidrojenle uçacak ilk uçak yapımı için görevlendirdiği 3 firma arasında Bursalı işadamı Mehmet Celal Gökçen de var.
Almanların hidrojenli uçağını bir Türk yapacak Almanların hidrojenli uçağını bir Türk yapacak Almanların hidrojenli uçağını bir Türk yapacak

 

2016 yılında Almanların eğitim ve spor uçaklarında saygın markası olan AQUILA'yı satın alan Bursalı iş adamı Mehmet Celal Gökçen, 150 yıllık sanayi mirası ve tecrübesiyle uçak sanayiinde önemli başarılara imza atıyor. 

Bu Nisan ayında Almanya'da düzenlenen dünyanın en büyük uçak ve havacılık fuarlarından 'AERO Friedrichshafen 2018'de Alp dağlarından Toroslar'a yüksek irtifada, yüksek güç ve konforla uçan ilk turbo modeli tanıtan Mehmet Celal Gökçen, henüz proje aşamasında olan karada ve denizde uçabilen 4 kişilik üsten kanatlı modeli ile İtalya'da da en iyi uçak tasarım ödülü aldı. 

AQUILA, Bursa sanayiin öncü kuruluşlarından Gökçen ailesinin 5’inci nesil temsilcisi olan Mehmet Celal Gökçen’e geçtikten sonra vites yükseltti. Aquila’nın ardından Avrupa’da faaliyet gösteren ve bünyesinde 55 mühendis bulunan özel bir mühendislik firmasını satın alarak hedef büyüten Gökçen, 4 ve 6 kişilik uçak modelleri ilgili çalışmalarını sürdürürken Alman hükümeti tarafından çok önemli teklif geldi.
 


Gökçen, Alman hükümeti tarafından hidrojenle çalışacak olan uçak geliştirilme projesi kapsamında oluşturulan firmalar konsorsiyumuna seçildi.Konsorsiyumda Bursalı işadamı Celal Gökçen'e ait AQUILA ve dünya devi Simens ile birlikte bir firma daha yer alıyor. 

'Türkiye markası olarak yükseleceğiz' 

Otomotiv yan sanayi ve plastik teknolojileri konusunda Bursa’nın yenilikçi ve öncü kurumu olan BPlas CEO’su Mehmet Celal Gökçen, bu önemli fırsatı BPlas tecrübesiyle önemli bir noktaya taşıyacaklarına dikkat çekti. 

Önümüzdeki yıl farklı yakıt türü, motor ve tasarımla tanıtacağı yeni uçak modelleriyle Türk Kartalı ile gövde gösteri yapmaya hazırlanan Gökçen, Bursa'da üretim için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.Gökçen, 2010 yılında Manas ve Orhan Holding konsorsiyumu ile Türkiye'nin ilk 3 tekerlekli elektrikli otomobilini üretip, dünyanın en büyük otomobil fuarı Cenevre'de sergilemişti. 

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