25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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Şimşek: Türkiye en sıkıntılı dönemi atlattı

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Şimşek: Türkiye en sıkıntılı dönemi atlattı
Gaziantep'te Halı Fuarı, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katılımıyla açıldı. Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Türkiye en sıkıntılı dönemi atlattı" diye konuştu.
Şimşek: Türkiye en sıkıntılı dönemi atlattı Şimşek: Türkiye en sıkıntılı dönemi atlattı Şimşek: Türkiye en sıkıntılı dönemi atlattı

 

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birliği ve Gaziantep Halıcılar Odası işbirliğinde düzenlenen Halı Fuarı'nın açılışını Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü gerçekleştirdi.


Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan sektör hakkında açıklamalarda bulunarak, "Ticaret hacmi 3.3 milyar dolar bir ticaret hacmimiz vardır. Şehrimizde 40 bin kişi çalışmaktadır. Sanayi bölgemizdeki 5 fabrikadan 1 tanesi halıyla ilgilidir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kendimize hedef olarak, dünya makineci halıların tapusunu almak, isteğimiz üniversitelerde makine halıcıları bölümünün açılması, meslek liselerinde sektörle birebir entegre olmuş bölümlerin açılması ve eski bölümlerin güncellenmesidir. Gümrük vergilerin azalmasını istiyoruz. Sektör olarak kuluçka merkezlerinde millileşmek için çalışmak istiyoruz" dedi.

"Türkiye en sıkıntılı dönemi atlattı"

Türkiye'nin en kötü günleri geride bıraktığını belirten Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Dünya 2002 yılında bu yana yüzde 78 büyümüş. Türkiye 230 büyümüş. 10 yılda 8.7 milyon kişi iş bulmuş. Bu büyümeyi boş görenler bu rakamı görsün. Otomobil satışları 91 binden 723 bine ulaşmış. Traktör sayısı 7 binden 73 bine çıkmış. Sorun yok mu var. İnşallah bu seçimden sonra Türkiye reformlara yoğunlaşacak. 
Önümüzdeki dönemde en önemli görevi enflasyonla mücadeledir. Ben inanıyorum ki, en kötüsü geride kaldı. Yaşadığımız sıkıntıların en kötüsü geride kaldı. 5 yıllık taze bir süreyle köklü reformlarla daha çok ilerleriz. OHAL zaruri bir durum olarak karşımıza çıktı. Bazı şartlar ülkeyi mecburen bu ölçülere getirdi. Bu tehlikeler azaldığında bunlar ortadan kalkar. Her şeyin başı insan ve Ar-Ge'dir. Halı sektörü Türkiye ve Gaziantep için çok önemlidir. Gaziantep'e yeni bir bilim ve teknoloji üniversitesi kuruyoruz. Gaziantep büyüyor ve hızla gelişiyor. Gaziantep'in daha gelişmesi ve büyümesi için bizlerde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 

Şehirde güçlü bir pozitif enerji var. Hep beraber şehri nasıl ileriye taşırız çabası içerisindeyiz. Gaziantep Ortadoğu'da önemli bir sanayi merkezi olacak. Nitelikli insan her şeyin başıdır. Eğitimde kaliteyi arttırma çabamız yoğunlaşıyor. Türkiye sağlıkta devrim yaptı ve bütün dünyada örnek olarak gösteriliyor. Eğitimde erişim arttırıldı. Bizim öğrenci nüfusumuz Avrupa'daki 32 ülkeden daha büyüktür. Gaziantep'te 7 Ar-Ge merkezi 3 tasarım merkezi çok düşük. Biz daha nitelikli kar marjı yüksek ürünler üretmeliyiz. Devlet olarak biz yanınızdayız. Alt yapıda Türkiye çok ilerledi. Türkiye şu anda dünya ekonomik forumu lojistik sıralamasında 30. sırada bizim daha önde olmamızı engelleyen demir yollarıdır. Onun için Türkiye hızlı tren bağlantıları güçlü olacak. Türkiye kararlı ve hızla ilerliyor. Bugünkü sıkıntılar eskinin şoklarını yaşıyor. Eğer başka bir ülke yaşanılan sorunları yaşasaydı ayakta duramazdı. Önemli olan reformlarla büyümeyi sürdürmektir" ifadelerini kullandı.


"Halılarımız dünyanın her yerinde tercih ediliyor"

Türk Halılarının dünyada rağbet gördüğünü ifade eden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Gaziantep Türkiye'nin vizyon şehridir. Gaziantep ülkemizin en fazla ihracat yapan 6. ilidir. Gaziantep'in bu başarısında rolü olan herkesi tebrik ediyorum. Türk kültürünün sanatın ve geleneğinin gösteren halılarımız dünyanın her yerinde tercih ediliyor. 2017'de dünyaya 2.2 milyar dolarlık halı ihraç ettik. Halı fabrikalarımız tüm dünyaya halı dokudu. Bu fuar Gaziantep'in sektördeki gücünü gösteriyor. 

Türkiye bütün sektörleriyle büyümeye devam ediliyor. Birtakım spekülasyonlarla bu büyüme engellenemez. Türkiye 2017 yılında yüzde 7.4 büyürken sanayimiz öncülüğünde gerçekleşiyor. İleri sanayi ülkesi hedeflerine kilitlenmiş durumdayız. Bilim ve teknoloji ile Türk sanayisinin büyümesine devam edeceğiz. Gaziantep'te 7 Ar-Ge merkezi rakamları çok düşüktür. Gaziantep bunun çok daha büyüğünü yapabilir. Fuar demek katılım demektir. Fuar iş, aş demektir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e ekonomiye katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Bu gündemde iki bakanımızın burada olması şehrimizin farkını gösteriyor. Dibimizde bir savaş olmasına rağmen 150 fabrika açtık. Çünkü bizim sermayemiz beşeri insanımızdır. Organizeyi merkeze aldık. İşçimizin rahat etmesi gerekiyor. Bunun için 50 bin konutun şehir planlamasını yaptık. Ulaşımda master planını yaptık" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, "Türkiye'de şehirler yarışıyor. Yeni Türkiye çok daha aydınlık bir geleceğe ilerliyor. Gaziantep sanayisini girişimciliğini halıcılar öncülük ediyor. Ben bu fuarın açılışında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yeni seçilen oda başkanlarına da başarılar diliyorum. Hedefimiz 10 milyar dolar ihracat yapmaktır" diye konuştu.

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