25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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Erdoğan, Destici ile görüşecek

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AK Parti heyeti BBP'yi ziyaret etti. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, BBP Lideri Destici'nin bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini söyledi.
Erdoğan, Destici ile görüşecek
Erdoğan, Destici ile görüşecek Erdoğan, Destici ile görüşecek Erdoğan, Destici ile görüşecek

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü. Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BBP Genel Başkanı Destici'nin bir görüşme yapacağını ve yapılan görüşme sonrası varılan nihai kararın kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

Mustfa Destici de ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. Destici konuşmasında özetle şunları kaydetti: 

Biz de Cumhur ittifakını desteklediğimizi açıkladık. Bugün bu ittifakın çerçevesiyle ilgili sayın Mahir Ünal ve heyeti bizi ziyaret ettiler. Değerli bir görüşme yaptık. Cumhur ittifakının içerisinde olacağız. Bu hafta sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğiz. İttifaka fitne sokmaya fırsat vermeyiz

GÜL 367 KRİZİNİ UNUTMAMALI

BBP Genel Başkanı Destici Abdullah Gül hakkında açıklamalarda bulundu. Destici: Gül çok başarılı, iyi bir isimdir... Gül'ün 2007'ye dönmesi lazım, o dönemi de yaşamış siyasetçi olarak konuşuyorum. Gül yıpratılmamalı ama Gül geçmişe bakmalı...367 krizini de unutmamalı

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