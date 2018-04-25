25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:28Güneş 06:04Öğle 13:08İkindi 16:55Akşam 20:01Yatsı 21:30
    • 31°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 109.462 -0.54
  • Altın: 173,122 -0.97
  • Dolar: 4,0657 -0.51
  • Euro: 4,9637 -0.77

CHP'li 15 vekil ortada kaldı!

»
CHP'li 15 vekil ortada kaldı!
CHP, seçime girebilmesi için 15 milletvekilini İyi Parti’ye gönderdi ancak söz konusu isimler partinin resmi internet sitesinde halen CHP milletvekili olarak görünüyor.
CHP'li 15 vekil ortada kaldı! CHP'li 15 vekil ortada kaldı! CHP'li 15 vekil ortada kaldı!

 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’ne danışma gereği bile duymadan 15 milletvekilini hafta sonu 24 Haziran’daki potansiyel ortağı İyi Parti’yi kurtarma görevi verdi.

Toplu transferin ardından söz konusu parti yıldırım hızıyla TBMM’de grup kurarken, eski CHP’li yeni İP’lilerin önceki gün 23 Nisan özel oturumunda yeni partileri yerine CHP sıralarında oturmaya devam etmesi dikkat çekti.

İNTERNET SİTESİNDE  GÖRÜNÜYORLAR

TBMM’nin sitesinde İP vekili olarak görünen isimler, partinin resmi internet sitesinde halen CHP milletvekili görünmeye devam ediyor. Bu 15 isim, sosyal medya hesaplarından da CHP vekilliklerini silmedi. Dünkü CHP grup toplantısına katılmayan vekiller sosyal medyadan “Kılıçdaroğlu ne söyledi?” hastaghi ile Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında söylediği sözleri paylaştı. 15 isim önceki gün Meclis’te yapılan 23 Nisan özel oturumunda da İP yerine CHP sıralarında oturmuşlardı. Öte yandan CHP’deki gelecekleri belirsiz olan bu vekillerin Akşener tarafından aday gösterilmeyeceği konuşuluyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP'den son dakika Abdullah Gül açıklaması!CHP'den son dakika Abdullah Gül açıklaması!CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü 24 Haziran'da aday göstereceği iddiasına ilişkin olarak devam eden tartışmaya "Yeter. Canımıza tak etti" ifadesiyle tepki gösterdi.
Bülent Tüfenkci'den erken seçim açıklaması!Bülent Tüfenkci'den erken seçim açıklaması!BakanTüfenkci, "Hükümet olarak bizler, özellikle yakaladığımız istikrarın bozulmaması adına, makro ekonomik dengelerin bozulmaması adına, ne seçim ekonomisi uygulayacağız, uyguluyoruz ne de popilist anlamda bir siyaset yapmayacağız" dedi.
CHP'li 15 vekil ortada kaldı!CHP'li 15 vekil ortada kaldı!CHP, seçime girebilmesi için 15 milletvekilini İyi Parti’ye gönderdi ancak söz konusu isimler partinin resmi internet sitesinde halen CHP milletvekili olarak görünüyor.
Erdoğan, Destici ile görüşecekErdoğan, Destici ile görüşecekAK Parti heyeti BBP'yi ziyaret etti. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, BBP Lideri Destici'nin bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini söyledi.
İlk belirleyen Bahçeli oldu! İşte MHP’nin sloganıİlk belirleyen Bahçeli oldu! İşte MHP’nin sloganıTürkiye erken seçime giderken siyasi partiler seçim hazırlıklarını hızlandırdı. Partilerin seçim kampanyalarında kullanacağı sloganlar merak konusuydu... Sloganını belirleyen ilk parti MHP oldu.
İYİ Parti'den 'Abdullah Gül' çıkışı!İYİ Parti'den 'Abdullah Gül' çıkışı!İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti'nin adayının Meral Akşener olduğunu söyledi. Aydın, Abdullah Gül ile ilgili olarak da "CHP ve SP'nin adayı olabilir" ifadelerini kullandı.
  • CHP'li 15 vekil ortada kaldı!25 Nisan 2018 Çarşamba 09:06
  • Türkiye'den AKPM'nin çağrısına tokat gibi cevap25 Nisan 2018 Çarşamba 09:00
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik yorumu25 Nisan 2018 Çarşamba 08:40
  • Seçtiği isim CHP'de krize yol açtı25 Nisan 2018 Çarşamba 07:50
  • Bakan açıkladı! İyi Parti alamayacak25 Nisan 2018 Çarşamba 07:40
  • 10 maddelik uyum paketi Meclis'te kabul edildi25 Nisan 2018 Çarşamba 07:20
  • CHP Parti Meclisi'nde Abdullah Gül tartışması25 Nisan 2018 Çarşamba 07:10
  • Bahçeli'den Gül çıkışı25 Nisan 2018 Çarşamba 00:35
  • Kritik görüşme sona erdi! Arınç açıklama yaptı24 Nisan 2018 Salı 19:55
  • Bakan Ağbal: Milletimizin refahını biz artırdık24 Nisan 2018 Salı 17:01
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri