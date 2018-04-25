25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:28Güneş 06:04Öğle 13:08İkindi 16:55Akşam 20:01Yatsı 21:30
    • 31°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 109.462 -0.54
  • Altın: 173,122 -0.97
  • Dolar: 4,0657 -0.51
  • Euro: 4,9637 -0.77

Karısını ve aşığını öldürdü! Tek kelimelik cevap

»
Manisa’da önce iki çocuğunun annesi eşini ardından da eşinin aşığı olduğu iddia edilen direksiyon hocasını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.
Karısını ve aşığını öldürdü! Tek kelimelik cevap
Karısını ve aşığını öldürdü! Tek kelimelik cevap Karısını ve aşığını öldürdü! Tek kelimelik cevap Karısını ve aşığını öldürdü! Tek kelimelik cevap

Manisa'da dün boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen adamı öldürdükten sonra polise teslim olan şahıs emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Şahıs, cinayete namusu bahane etti.

 Manisa'da dün sabah saatlerinde 2 haftadır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu iki çocuğunun annesi eşi Deniz A.'yı (25) öldürdükten sonra eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Murat Ç.'yi (32) şehir merkezindeki bir kafede 7 el ateş açarak öldüren zanlı RamazanA. olay sonrası silahıyla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Ramazan A. Manisa Devlet Hastanesine sağlık kontrolüne getirildi. İki çocuk babası 28 yaşındaki Ramazan A. hastane çıkışında gazetecilerin 'Neden öldürdünüz?' sorusuna 'Namus abi' cevabı verdi. Ramazan A. 'Pişman mısınız?' sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Hastanedeki işlemleri tamamlanan Ramazan A. iki kişiyi kasten öldürmek suçundan tutuklu yargılanma talebiyle Manisa Adliyesine sevk edildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Karısını ve aşığını öldürdü! Tek kelimelik cevapKarısını ve aşığını öldürdü! Tek kelimelik cevapManisa’da önce iki çocuğunun annesi eşini ardından da eşinin aşığı olduğu iddia edilen direksiyon hocasını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.
Duruşmada soğuk duş! "O ölmedi, mezarda maket var"Duruşmada soğuk duş! "O ölmedi, mezarda maket var"Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen A., ilk duruşmada, "Engin Salum ölmedi. Mezarı açın, bakın. Onun yerine mezarda plastik maket var" dedi.
113 yıllık tarihi mektep tarihe ışık tutuyor113 yıllık tarihi mektep tarihe ışık tutuyorSivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Karacaören köyünde son dönem Osmanlı yapılarından biri olan ve 2. Abdülhamit'in emriyle yapılan 113 yıllık sıbyan mektebi tarihe ışık tutuyo
Zehirli balık kedileri telef ettiZehirli balık kedileri telef ettiMuğla'nın Bodrum ilçesinde, çevreye bırakılan zehirli balıkları yiyen kedilerden 6'sı telef olurken, 5'i, hayvanseverler tarafından veterinere yetiştirilerek kurtarıldı. Hayvanseverler, olaya tepki gösterdi.
Uyuşturucu hapları baca deliğine saklamış!Uyuşturucu hapları baca deliğine saklamış!Muğla’da bir eve düzenlenen operasyonda baca deliğine ve çekyata gizlenmiş 91 bin 29 uyuşturucu hap ele geçirildi. Suriye uyruklu M.R. tutuklandı
Hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacakHava sıcaklıkları hissedilir derecede artacakHava sıcaklıklarının, bugünden itibaren gelecek hafta boyunca mevsim normallerinin yer yer 5 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor
  • TCDD'den çalınan 2,5 ton demir ele geçirildi23 Nisan 2018 Pazartesi 11:47
  • Evlere girip altın çalan hırsızlar tutuklandı23 Nisan 2018 Pazartesi 11:44
  • Öz kızına cinsel istismardan tutuklandı!21 Nisan 2018 Cumartesi 12:40
  • Kocasını döve döve öldürdü!19 Nisan 2018 Perşembe 16:44
  • İş adamı otomobilinde 6 kurşunla öldürüldü!18 Nisan 2018 Çarşamba 13:48
  • Korkunç gerçek ortaya çıktı!17 Nisan 2018 Salı 22:20
  • Miniklerden İlçe Emniyet’e ziyaret13 Nisan 2018 Cuma 11:49
  • Yok artık! 112'ye şok eden telefon...08 Nisan 2018 Pazar 17:00
  • Yüzlerce mahalleli bir araya gelip yeniledi03 Nisan 2018 Salı 13:20
  • Tazminatsız kovulabilirsiniz!01 Nisan 2018 Pazar 16:59
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri