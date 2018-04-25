25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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Aylık 6 bin liraya çalıştıracak işçi bulamıyorlar

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Aylık 6 bin liraya çalıştıracak işçi bulamıyorlar
Siirt fıstık üreticileri, yıllık 350-400 milyon lira gelir getiren fıstık bahçelerinde günlük 200 lira yevmiyeyle çalıştıracak işçi bulamıyor
Aylık 6 bin liraya çalıştıracak işçi bulamıyorlar Aylık 6 bin liraya çalıştıracak işçi bulamıyorlar Aylık 6 bin liraya çalıştıracak işçi bulamıyorlar

Siirt piyasasına önemli bir gelir sağlayan fıstık bahçelerinden geçen yıl 45 bin ton yaş fıstık elde edildi. Ancak üreticiler dolgun ücrete rağmen bağ ve bahçelerde çalıştıracak işçi bulamamaktan yakınıyor.

Siirt Fıstık Üreticiler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Tillo ilçesine bağlı İkizbağlar Köyü'nde 300 dönüm fıstık bahçesi bulunan Şuayip Aslan, başta kendi köyü olmak üzere çevre köylerde fıstık bahçelerinde çalıştırılan işçilerin dışarıdan getirildiğini söyledi. 

'200 BİN KİŞİ EKMEK YİYOR'

Siirt’te fıstık bahçeleri ve bağlarda 12 ay boyunca iş olduğunu aktaran Şuayip Aslan, "Yılın 12 ayında; fıstık işleme takviminde her zaman bir iş bulunur. Budama, aşılama, hasat, toprak işleme, çapalama döneminde iş gücü oluyor. İlin ekonomisinin büyük bir bölümü fıstıkçılık üzerine. Geçen sene 45 bin ton yaş fıstık rekoltesi elde ettik. Kilosu 45-50 lira, marketlerde ise 100 liranın üzerinde satıldı. Buraya getirisi oldukça önemli. İnşallah önümüzdeki yıllarda yıllık 1 milyar dolar gelir elde edileceğine inanıyoruz. Siirt gibi bir yerde çok güzel bir para. 9 bin üreticimiz var, her birini 5 kişi ile çarparsanız 45 bin kişi ekmek yiyor. Ama satıcısını, alıcısını, işletmecisini hepsini hesaplarsak 200 bin kişi fıstıkçılıktan ekmek kazanıyor. Oldukça güzel bir gelir. Bu aynı zamanda ilimizin kalkınması ve ülke kalkınması için büyük bin nimett" dedi.

 'İŞSİZLİK BAHANE'
 
Siirt’te işsizliğin bahane olduğunu da dile getiren Aslan, "Ancak bir sorunumuz var. Fıstıkçılık artık istihdam getiren bir sektör oldu. Hatta öyle ki bahçelerde çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Diğer il ve ilçelerden çalışmak için işçi getiriyoruz" şeklinde konuştu.
 
Siirt genelinde yaklaşık 9 milyon fıstık ağacından yılda işlenmiş 30 bin fıstık rekoltesi elde ediliyor.

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