Damızlık koçlar dana fiyatına satıldı

Balıkesir'deki Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen merinos ırkı damızlık iki koç, 14 bin 170 ve 11 bin 700 liradan alıcı buldu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen merinos ırkı damızlık iki koç, açık artırmada büyükbaş hayvan fiyatına satıldı.

Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen, et verimi yüksek merinos ırkı 270 damızlık koç ve toklu, açık artırma usulüyle satışa sunuldu.

Üreticilerin büyük ilgi gösterdiği açık artırmada, açılış fiyatı 3 bin lira olan merinos ırkı damızlık koçlardan biri 14 bin 170 lira, diğeri ise 11 bin 700 lira karşılığında Bursa'nın Karacabey ilçesinden gelen bir yetiştirici tarafından alındı.

En yüksek fiyatı vererek Merinos ırkı koçların sahibi olan Sabri Bay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koçları küçükbaş hayvanlarının ıslahı için aldığını söyledi.

Bu koç sayesinde daha iyi et verimine ulaşacağını ifade eden Bay, "Koçlar çok güzel olduğu için bu paraları verdim. Enstitü halk için üretiyor bunları. Biz de et ve yün verimi yüksek saf bir ırk hayvan üretmeye çalışıyoruz. Sürüde kan değişimi lazım. Koçları elit sürüye salacağız. Bu fiyatlar hakkıdır bu hayvanın." diye konuştu.

Enstitü Müdürü Dr. Deniz Soysal da geçen yıl 140 koçun satıldığını, bu yıl ise 270'e hayvanı satışa çıkardıklarını söyledi.