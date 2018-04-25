Bülent Tüfenkci'den erken seçim açıklaması!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TÜSİAD ve Rekabet Kurumu tarafından organize edilen, Yeni Ekonominin Rekabet Dinamikleri Büyük Veri, Online Platformlar, Rekabet Hukuku programına katıldı. Şişli’de bir iş merkezinde düzenlenen programa, Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecek, Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, ve çok sayıda davetli katıldı.
Programda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Gündemin ana maddesi, siyaset, seçimler, erken seçimler. Ama şuna inanın, hükümet olarak bizler, özellikle yakaladığımız istikrarın bozulmaması adına, makro ekonomik dengelerin bozulmaması adına, ne seçim ekonomisi uygulayacağız, uyguluyoruz ne de popilist anlamda bir siyaset yapmayacağız. Dolayısıyla, gündemin özellikle iş dünyamızın yeni yatırımına, rekabetin korunması yeni ve sağlıklı yatırımlara imkan tanımak ve bu anlamıyla yeni fırsatları kaçırmama adına özellikle seçimin erkene alınması sürenin de bu anlamıyla kısa olması da esasında iş dünyasının da arzuladığı, önemsediği bir konudur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Perakende e-ticaretin Türkiye’de 2013 ile 2016 yılları arasında yüzde 34 büyüdüğünü söyleyerek konuşmasını sürdüren Tüfenkci, "2023’de ise e-ticarette beklenen nokta 350 milyar TL’lik bir işlem hacmine ulaşmaktır" dedi.
"DİJİTAL VERİLERİN TÜRKİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE DEPOLANMASINA ÖNEM VERİYORUZ"
2016 yılında çıkardıkları Kişisel Verilerin Korunması Yasası’nın çok önemli olduğunu söyleyerek konuşmasına devam eden Tüfenkci, "Biz yeni iş modelleri geliştirme noktasında ve yeni ve hızlı bir şekilde iş kurup yaygınlaşma adına hem bu platformlarda olmamız gerekir, hem bu verileri iyi analiz etmemiz gerekir, hem de bu noktada dünyaya açılmamız gerekir. İşte bununla ilgili hükümet olarak gerek teşviklerimiz noktasında, gerek kişisel verilerin korunması bakımından, gerekse bu platformların ve verilerin depolandığı alanların Türkiye sınırları içerisinde depolanmasına da ayrıca önem verdiğimizi bu vesileyle ifade etmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Çünkü siz bu verileri bir başka ülkeye taşıdığınızda, depolamalarını, esasında bütün verileri de suistimale açık hale getiriyorsunuz. Onun için esasında sadece Türkiye değil, bütün dünyada veya gelişmiş ülkelerde bu verilerin kendi ülkeleri içerisinde depolanmasını istiyorlar" diye konuştu.
"REKABET KURUMU YASASI’NIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ LAZIM"
Dijital alandaki gelişmelerin Rekabet Kurumunun önemini ortaya koyduğunu söyleyen BakanTüfenkci, "Bu anlamda Rekabet Kurumuna önemli rol ve görevler düşmektedir. İnşallah önümüzdeki dönemde bu çıkar. Yeniden Rekabet Kurumu Yasası’nın gözden geçirilerek bu alanlarda da daha rahat çalışabileceği mevzuatsal alt yapının oluşturulması lazım. Aslında bitti ama meclis gündeminin yoğunluğundan çıkamadı. Ama önümüzdeki dönem çıkacağına inanıyorum" dedi.
- ABD operasyonla vurmuştu! Rusya'dan karşı hamleÇalımbay açıkladı! 'Trabzon'un yeni hocası...'Herkes bu kararı bekliyor! Kritik toplantı başladıBeşiktaş'ın acı günüParalı askerlerin Kremlin ilişkisi kanıtlandı!CHP'den son dakika Abdullah Gül açıklaması!Erdoğan'ı gören Kılıçdaroğlu panik yaptı!Bülent Tüfenkci'den erken seçim açıklaması!Damızlık koçlar dana fiyatına satıldıPKK'nın üst düzey ismi Yozgat'ta yakalandı!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 04:28 Güneş 06:04 Öğle 13:08 İkindi 16:55 Akşam 20:01 Yatsı 21:30
- 31°C Adana
- 24°C Adıyaman
- 21°C Afyon
- 16°C Ağrı
- 22°C Amasya
- 22°C Ankara
- 30°C Antalya
- 24°C Artvin
- 25°C Aydın
- 21°C Balıkesir
- BIST: 109.462 -0.54
- Altın: 173,122 -0.97
- Dolar: 4,0657 -0.51
- Euro: 4,9637 -0.77
Bülent Tüfenkci'den erken seçim açıklaması!
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TÜSİAD ve Rekabet Kurumu tarafından organize edilen, Yeni Ekonominin Rekabet Dinamikleri Büyük Veri, Online Platformlar, Rekabet Hukuku programına katıldı. Şişli’de bir iş merkezinde düzenlenen programa, Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecek, Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, ve çok sayıda davetli katıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- PKK'nın üst düzey ismi Yozgat'ta yakalandı!
- FETÖ'nün kritik ismi yakalandı!
- 9 çocuğu olan adam kısır olduğunu öğrendi!
- Parkta mide bulandıran olay!
- Bu işi yapan dünyanın ilk trilyoneri olacak!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı kaybı
- İster inanın, ister inanmayın! Burası Antalya...
- Gelinin cevabıyla nikah iptal olmuştu! Flaş teklif
- ‘Utanmıyor musun? Ben sana ekmek veriyorum!’
- Eski İran Şahının mumyası ortaya çıktı iddiası
- Ünlü iş adamının acı günü!
- ‘Utanmıyor musun? Ben sana ekmek veriyorum!’
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.