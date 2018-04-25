25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:28Güneş 06:04Öğle 13:08İkindi 16:55Akşam 20:01Yatsı 21:30
    • 31°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 109.462 -0.54
  • Altın: 173,122 -0.97
  • Dolar: 4,0657 -0.51
  • Euro: 4,9637 -0.77

Bülent Tüfenkci'den erken seçim açıklaması!

»
Bülent Tüfenkci'den erken seçim açıklaması!
BakanTüfenkci, "Hükümet olarak bizler, özellikle yakaladığımız istikrarın bozulmaması adına, makro ekonomik dengelerin bozulmaması adına, ne seçim ekonomisi uygulayacağız, uyguluyoruz ne de popilist anlamda bir siyaset yapmayacağız" dedi.
Bülent Tüfenkci'den erken seçim açıklaması! Bülent Tüfenkci'den erken seçim açıklaması! Bülent Tüfenkci'den erken seçim açıklaması!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TÜSİAD ve Rekabet Kurumu tarafından organize edilen, Yeni Ekonominin Rekabet Dinamikleri  Büyük Veri, Online Platformlar, Rekabet Hukuku programına katıldı. Şişli’de bir iş merkezinde düzenlenen programa, Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecek, Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, ve çok sayıda davetli katıldı.
   
Programda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Gündemin ana maddesi, siyaset, seçimler, erken seçimler. Ama şuna inanın, hükümet olarak bizler, özellikle yakaladığımız istikrarın bozulmaması adına, makro ekonomik dengelerin bozulmaması adına, ne seçim ekonomisi uygulayacağız, uyguluyoruz ne de popilist anlamda bir siyaset yapmayacağız. Dolayısıyla, gündemin özellikle iş dünyamızın yeni yatırımına, rekabetin korunması yeni ve sağlıklı yatırımlara imkan tanımak ve bu anlamıyla yeni fırsatları kaçırmama adına özellikle seçimin erkene alınması sürenin de bu anlamıyla kısa olması da esasında iş dünyasının da arzuladığı, önemsediği bir konudur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
   
Perakende e-ticaretin Türkiye’de 2013 ile 2016 yılları arasında yüzde 34 büyüdüğünü söyleyerek konuşmasını sürdüren Tüfenkci, "2023’de ise e-ticarette beklenen nokta 350 milyar TL’lik bir işlem hacmine ulaşmaktır" dedi.
 
"DİJİTAL VERİLERİN TÜRKİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE DEPOLANMASINA ÖNEM VERİYORUZ"
 
2016 yılında çıkardıkları Kişisel Verilerin Korunması Yasası’nın çok önemli olduğunu söyleyerek konuşmasına devam eden Tüfenkci, "Biz yeni iş modelleri geliştirme noktasında ve yeni ve hızlı bir şekilde iş kurup yaygınlaşma adına hem bu platformlarda olmamız gerekir, hem bu verileri iyi analiz etmemiz gerekir, hem de bu noktada dünyaya açılmamız gerekir. İşte bununla ilgili hükümet olarak gerek teşviklerimiz noktasında, gerek kişisel verilerin korunması bakımından, gerekse bu platformların ve verilerin depolandığı alanların Türkiye sınırları içerisinde depolanmasına da ayrıca önem verdiğimizi bu vesileyle ifade etmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Çünkü siz bu verileri bir başka ülkeye taşıdığınızda, depolamalarını, esasında bütün verileri de suistimale açık hale getiriyorsunuz. Onun için esasında sadece Türkiye değil, bütün dünyada veya gelişmiş ülkelerde bu verilerin kendi ülkeleri içerisinde depolanmasını istiyorlar" diye konuştu.
 
"REKABET KURUMU YASASI’NIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ LAZIM"
 
Dijital alandaki gelişmelerin Rekabet Kurumunun önemini ortaya koyduğunu söyleyen BakanTüfenkci, "Bu anlamda Rekabet Kurumuna önemli rol ve görevler düşmektedir. İnşallah önümüzdeki dönemde bu çıkar. Yeniden Rekabet Kurumu Yasası’nın gözden geçirilerek bu alanlarda da daha rahat çalışabileceği mevzuatsal alt yapının oluşturulması lazım. Aslında bitti ama meclis gündeminin yoğunluğundan çıkamadı. Ama önümüzdeki dönem çıkacağına inanıyorum" dedi.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP'den son dakika Abdullah Gül açıklaması!CHP'den son dakika Abdullah Gül açıklaması!CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü 24 Haziran'da aday göstereceği iddiasına ilişkin olarak devam eden tartışmaya "Yeter. Canımıza tak etti" ifadesiyle tepki gösterdi.
Bülent Tüfenkci'den erken seçim açıklaması!Bülent Tüfenkci'den erken seçim açıklaması!BakanTüfenkci, "Hükümet olarak bizler, özellikle yakaladığımız istikrarın bozulmaması adına, makro ekonomik dengelerin bozulmaması adına, ne seçim ekonomisi uygulayacağız, uyguluyoruz ne de popilist anlamda bir siyaset yapmayacağız" dedi.
CHP'li 15 vekil ortada kaldı!CHP'li 15 vekil ortada kaldı!CHP, seçime girebilmesi için 15 milletvekilini İyi Parti’ye gönderdi ancak söz konusu isimler partinin resmi internet sitesinde halen CHP milletvekili olarak görünüyor.
Erdoğan, Destici ile görüşecekErdoğan, Destici ile görüşecekAK Parti heyeti BBP'yi ziyaret etti. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, BBP Lideri Destici'nin bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini söyledi.
İlk belirleyen Bahçeli oldu! İşte MHP’nin sloganıİlk belirleyen Bahçeli oldu! İşte MHP’nin sloganıTürkiye erken seçime giderken siyasi partiler seçim hazırlıklarını hızlandırdı. Partilerin seçim kampanyalarında kullanacağı sloganlar merak konusuydu... Sloganını belirleyen ilk parti MHP oldu.
İYİ Parti'den 'Abdullah Gül' çıkışı!İYİ Parti'den 'Abdullah Gül' çıkışı!İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti'nin adayının Meral Akşener olduğunu söyledi. Aydın, Abdullah Gül ile ilgili olarak da "CHP ve SP'nin adayı olabilir" ifadelerini kullandı.
  • CHP'li 15 vekil ortada kaldı!25 Nisan 2018 Çarşamba 09:06
  • Türkiye'den AKPM'nin çağrısına tokat gibi cevap25 Nisan 2018 Çarşamba 09:00
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik yorumu25 Nisan 2018 Çarşamba 08:40
  • Seçtiği isim CHP'de krize yol açtı25 Nisan 2018 Çarşamba 07:50
  • Bakan açıkladı! İyi Parti alamayacak25 Nisan 2018 Çarşamba 07:40
  • 10 maddelik uyum paketi Meclis'te kabul edildi25 Nisan 2018 Çarşamba 07:20
  • CHP Parti Meclisi'nde Abdullah Gül tartışması25 Nisan 2018 Çarşamba 07:10
  • Bahçeli'den Gül çıkışı25 Nisan 2018 Çarşamba 00:35
  • Kritik görüşme sona erdi! Arınç açıklama yaptı24 Nisan 2018 Salı 19:55
  • Bakan Ağbal: Milletimizin refahını biz artırdık24 Nisan 2018 Salı 17:01
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri