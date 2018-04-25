CHP'den son dakika Abdullah Gül açıklaması!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü 24 Haziran'da aday göstereceği iddiasına ilişkin olarak devam eden tartışmaya "Yeter. Canımıza tak etti" ifadesiyle tepki gösterdi.

Özel, partisinde Gül isminin hiçbir zaman geçmediğini söyledi.

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için partilerin yoğun görüşme trafiği devam ederken, CHP kritik Parti Meclisi toplantısını yaptı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun ittifak için yetkilendirildiği toplantıda Abdullah Gül ismi de konuşuldu. Muharrem İnce, Twitter'dan Gül'ün adaylığına açıktan karşı çıkarken Parti Sözcüsü Tezcan, "İsimlerin kamuoyu önünde tartışılması doğru değil" uyarısında bulundu

PM'DE 25 ÜYEDEN HİÇBİRİ KABUL ETMEDİ

CHP içinde Abdullah Gül tartışması yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan Parti Meclisi'nde (PM) 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı da gündeme geldi.

Habertürk'ün haberine göre; Toplantıda 25 PM üyesi söz aldı. Söz alan hiçbir PM üyesinin Abdullah Gül'ü önermediği öğrenildi. Gül ile ilgili itirazların "Erdoğan'dan farkı yok" argümanı üzerinden yapıldığı belirtilirken üyelerin aday olacak kişinin partili ve kapsayıcı bir isim olması gerektiğini söylediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun bir isim telafuz etmediği toplantıda "En iyi sonucu almaya çalışacağız. Bana güvendiğiniz için teşekkür ederim" dediği öğrenildi. Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "bir rezervlerinin olmadığına" dikkat çekmiş, Kılıçdaroğlu da Gül ile ilgili sorulara olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermemişti.

SON DAKİKA AÇIKLAMASI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle: "YETER...Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta."

MUHARREM İNCE'DEN GÜL'E İTİRAZ

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Gül'ün adaylığına açıkça itiraz etti. İnce, mesajında "Abdullah Gül bizim Tayyip Erdoğan’dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır" dedi.

"KAMUOYU ÖNÜNDE TARTIŞMAYALIM" UYARISI

Tezcan, bugün yaptığı açıklamada geniş katılımlı bir ittifakın peşinde olduklarını belirterek, Abdullah Gül ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine de "İttifak görüşmeleri sürerken isimlerin kamuoyu önünde tartışılmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

KILIÇDAROĞLU VEKİLLERLE GÖRÜŞECEK

Bugün Kılıçdaroğlu, saat 16.00'de milletvekilleri ile bir araya gelecek. Milletvekillerinin sözlü ya da yazılı önerilerinin alınacağı belirtilen toplantıda bir aday isminin çıkması beklenmiyor.