25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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AK Parti'den 'Abdullah Gül' yorumu!

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AK Parti'den 'Abdullah Gül' yorumu!
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Abdullah Gül’ün adaylık iddialarına ilişkin soru üzerine " İş adeta borsaya düşmüş gibi her gün biri sürülüyor, çekiliyor, çıkıyor, iniyor." dedi.
AK Parti'den 'Abdullah Gül' yorumu! AK Parti'den 'Abdullah Gül' yorumu! AK Parti'den 'Abdullah Gül' yorumu!

 

Aday adaylığı başvurularının yapıldığı salonda açıklama yapan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, ilklerin yaşanacağı bir seçim sürecine girildiğini vurgulayarak, "Aday adaylığı başvuruları 81 il ve genel merkezinizde başladı. Prensip kararları, ülke kararları alındı. Tüm illerde seçim koordinasyon merkezleri kuruldu. Seçim koordinasyon merkezleri başkanları illerde ve ilçelerde belirlendi. Bir kısımları hala çatıda, tavanda, bacada gezerken bizim cumhurbaşkanı adayımız belli" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH GÜL YORUMU: İŞ BORSAYA DÜŞMÜŞ

Abdullah Gül’ün adaylık iddialarına ilişkin soru üzerine Sorgun, bu sorunun muhatabının Abdullah Gül olduğunu belirterek, "İş adeta borsaya düşmüş gibi her gün biri sürülüyor, çekiliyor, çıkıyor, iniyor. Bu konuda kim kimin karşısında, kim kimin yanında belli değil. Her gün, her saat sürekli Ankara’da, İstanbul’da borsa iniş çıkış yapıyor" dedi.

24 Haziran erken seçimleri için AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuruları dün başlamıştı. Bugün de AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak isteyenler başvurularını yapmak için genel merkeze gelmeye başladı.

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