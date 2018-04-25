Olay, öğle saatlerinde Düzce 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir demir işleme fabrikasında meydana geldi. Fatih Kapankaya'nın kullandığı makinenin bir parçası sağ bacağına saplandı. Bacağında kesik oluşan işçi yaralandı. İşçilerin haber vermesi üzerine fabrikaya gelen 112 Acil ekibi yaralanan Fatih Kapankaya'ya ilk müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kapankaya, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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Fabrikada korkunç olay! Bacağına saplandı
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