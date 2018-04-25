25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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İsmail Küçükkaya'ya 16 ay 20 gün hapis

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İsmail Küçükkaya'ya 16 ay 20 gün hapis
Gazeteci İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan'ın “Kamu görevlisine alenen hakaret" ve “Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama" iddiasıyla haklarında açılan dava karara bağlandı.
İsmail Küçükkaya'ya 16 ay 20 gün hapis İsmail Küçükkaya'ya 16 ay 20 gün hapis İsmail Küçükkaya'ya 16 ay 20 gün hapis

 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi hakkında mesnetsiz iddialar ortaya atan FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya ile Avukat Fidel Okan hakkında soruşturma başlatmıştı.

Bakırköy Başsavcılığı "İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında, TCK 301 ve 125. Maddeleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama ve Basın yoluyla kamu görevlisine hakaret suçlarından soruşturmaya başlanılmış olup her iki şüpheli ifadeleri için başsavcılığa çağrılmışlardır" açıklamasını yaptı.

 

BAKAN KAYA İFTİRALAR KARŞISINDA HUKUKA BAŞVURMUŞTU

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayan Kaya'nın eşiyle ilgili ortaya atılan 'ByLock' iddialarına Bakan Kaya'dan cevap gelmişti. Bakan Kaya, "İftiralara karşı gerekli hukuki işlemi başlatıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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