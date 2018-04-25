Türkiye'nin en değerli şirketi oldu

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 882 milyar lira oldu. Borsada işlem gören şirketler arasında en yüksek değere ise Garanti Bankası'nın ulaştığı görüldü.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri 882 milyar dolara ulaştı. Piyasa değeri en yüksek şirket ise Garanti Bankası oldu. Yüzde 50,07 oranında halka açık olan Garanti Bankası'nın dolaşımda 2.102.940.000 adet lotu bulunuyor. Bankanın piyasa değeri ise an itibarıyla 40.110.000.000 TL seviyesinde.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD

Garanti Bankası 40.110.000.000 0,97

Ereğli Demir Çelik 39.305.000.000 2,10

Akbank 36.960.000.000 0,91

Koç Holding 36.339.419.057 1,21

Turkcell 31.196.000.000 2,20

İş Bankası (C) 28.889.807.400 0,67

Tüpraş 26.469.309.440 2,55

Aselsan 25.860.000.000 5,12

Türk Hava Yolları 24.370.800.000 1,21

Enka İnşaat 22.448.000.000 0,96

Türk Telekom 22.190.000.000 4,87

Bim Mağazalar 22.026.180.000 7,45

Sabancı Holding 20.689.695.860 0,78

Ford Otosan 20.510.689.500 5,55

Yapı ve Kredi Bank. 18.735.791.034 0,62

Vakıflar Bankası 16.000.000.000 0,69

Anadolu Efes 15.690.789.470 1,57

Tofaş Oto. Fab. 12.950.000.000 3,61

Arçelik 11.386.020.254 1,65

Petkim 11.295.000.000 2,98