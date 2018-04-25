25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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KDK taşeron işçiye kadro yolunu açtı

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KDK taşeron işçiye kadro yolunu açtı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı çocuk evlerinde çalışan taşeron işçi, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) "dostane çözüm yolu" kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında sürekli işçi kadrosuna geçiş yaptı.
KDK taşeron işçiye kadro yolunu açtı KDK taşeron işçiye kadro yolunu açtı KDK taşeron işçiye kadro yolunu açtı

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, askerlik, izin, istirahat gibi nedenlerle çalıştırılmayan işçilerin yerine alt işverene bağlı olarak nöbet usulüyle çocuk evlerinde çalışan taşeron işçi, sürekli işçi kadrosuna geçirilmemesi üzerine konuyu KDK'ya taşıdı.

Başvurucu, 2 Ocak 2017'den itibaren söz konusu yerde çalıştığını, kadroya geçiş için yaptığı başvurunun, çalıştırılmadığı gerekçesiyle 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla reddedildiğini bildirdi.

Şikayet başvurusunu değerlendiren KDK, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıile "dostane çözüm yolu"na giderek görüşme yaptı.

Görüşmelerin ardından başvurucu, taşeron işçilerin kadroya geçişlerine yönelik hükümleri de içeren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirildi.

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