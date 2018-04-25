25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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AB'den yapay zeka adımı

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AB'den yapay zeka adımı
AB, yapay zeka alanındaki Ar-Ge programlarına 2020 yılına kadar 1,5 milyar avro yatırım yapacak.
AB'den yapay zeka adımı AB'den yapay zeka adımı AB'den yapay zeka adımı

 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerde yapay zeka alanına yatırımların artması ve rekabetin güçlenmesine yönelik tedbirlerini açıkladı.

Buna göre, AB'nin bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu Horizon 2020 programından yapay zeka alanına 1,5 milyar avroluk yatırım gerçekleştirilecek.

Bu kaynakla ulaştırma ve sağlık gibi önemli sektörlerde yapay zekanın gelişimi desteklenecek.

Öte yandan, AB üyesi ülkelerde yapay zeka alanına yılda toplam 4 milyar dolar civarında kaynak ayırırken, aynı alana ABD'deki yatırım 20 milyar doları geçiyor.

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