26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:26Güneş 06:02Öğle 13:08İkindi 16:55Akşam 20:02Yatsı 21:31
    • 28°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 107.401 -2.42
  • Altın: 173,392 -0.81
  • Dolar: 4,0693 -0.43
  • Euro: 4,9572 -0.90

İngilizlerden manipülasyon! Dolar bir anda fırladı

»
İngiliz haber ajansı Reuters dün büyük bir manipülasyona imza attı.
İngilizlerden manipülasyon! Dolar bir anda fırladı
İngilizlerden manipülasyon! Dolar bir anda fırladı İngilizlerden manipülasyon! Dolar bir anda fırladı İngilizlerden manipülasyon! Dolar bir anda fırladı

Merkez Bankası’nın kararı açıklanmadan önce “faizde değişiklik yok” haberi geçen Reuters, doları 4.10 TL’ye yükseltip birçok pozisyonu kapattırdı. Yanlış haberi 3 dakika sonra geri çekildi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) geç likidite penceresi faizinde 75 baz puanlık artırım yaptığı dünkü toplantısı, İngiliz haber ajansı Reuters'ın manipülasyon kokan skandal haberiyle gölgelendi. PPK kararı açıklanmadan önce "faizde değişiklik yok" haberi geçerek dolarda yükselişe neden olan Reuters, birçok pozisyonun kapanmasını sağladı.

DOLARI UÇURDU

Piyasanın saat 14'te açıklanacak olan PPK kararını beklediği dakikalarda, Reuters saat 13:55'te finans dünyasını dalgalandıran anonsu geçti. Reuters, "Faizde değişiklik yok" şeklinde anons geçerken, bazı kanallar da bunu baz alıp Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmediği şeklinde haber yayınlandı. Bu haberin etkisiyle dolar 4.07 TL'den 4.10'un üzerine çıktı. Reuters saat 13:58'de yani Merkez Bankası'nın kararının açıklanmasından iki dakika önce, 13:55'te servis ettiği haberi geri çekti. Merkez Bankası'nın kararının açıklanmasının ardından ise dolar 4.03'e kadar geriledi. Fakat, 10 yıllık ABD tahvillerinin faizinin yüzde 3.02'ye çıkması ve dolar endeksindeki sert yükselişin etkisiyle kur tekrar 4.10 TL'ye çıktı. Reuters'ın yanlış haberinin özellikle vadeli işlem piyasasında birçok pozisyonun kapanmasına neden olduğunun altını çizen analistler, "Yanlış haber aynı zamanda Merkez Bankası'nın attığı adımın etkisini de zayıflattı. Son yıllarda görülen en büyük manipülasyon oldu" değerlendirmesinde bulundu.

YALAN HABER GEÇTİLER

13:55 "Faiz değişmedi" haberi geçildi.
13:57 Dolar 4.07'den 4.10'a çıktı.
13:58 Haber geri çekildi.
14:00 MB kararı ile dolar 4.03'e indi.

ENFLASYONA VURGU

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın, hafta içerisinde yaptığı sunumda işaretini verdiği parasal sıkılaştırmada dün önemli bir adıma imza atılarak, bu yılın ilk faiz artırımı gerçekleştirildi. PPK sonrası yapılan açıklamada, iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret edilirken, enflasyon ve beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği kaydedildi. Çekirdek enflasyonun da yüksek seyrettiğine işaret edilerek, para politikasındaki sıkı duruşun korunmasına karar verildiği vurgulandı. Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğine vurgu yapılarak, "Merkez Bankası bağımsız değil, faiz artıramaz" diyenlere de adeta ders verilmiş oldu.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Milli savaş uçağı için kritik hamle!Milli savaş uçağı için kritik hamle!Türkiye'nin teknoloji devleri Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'nin kritik sistemleri için güçlerini birleştiriyor.
Yerli ve milli uçaklarla ilk onlar uçuyorYerli ve milli uçaklarla ilk onlar uçuyorTAI’de üretilen yerli ve milli helikopter ve uçaklarla ilk uçuşları yapan test pilotları, Dünya Pilotlar Günü’nde konuştu.
Katar'dan Türkiye hamlesi! 7500 TL'ye eleman alacakKatar'dan Türkiye hamlesi! 7500 TL'ye eleman alacakKatar-Türkiye arasındaki sıcak ilişkiler Katar Havayolları’nın daha fazla Türk uçuş ekibi bulundurmasına yol açtı.
Ve Erdoğan başlıyor! 24 saat aralıksız sürecekVe Erdoğan başlıyor! 24 saat aralıksız sürecekAk Parti, 24 Haziran’a kadar izlenecek yol haritasını netleştiriyor. Kampanya döneminin ramazana denk gelmesi nedeniyle gündüz yapılacak mitinglerin yanı sıra akşam iftarlar, gece sahur programları düzenlenecek.
24 Haziran sonrası kamuda devrim24 Haziran sonrası kamuda devrimYeni hükümet sistemiyle üst kademe yönetici sınıfı oluşacak. Genel müdür ve üstündeki pozisyonlar Cumhurbaşkanı ile birlikte gelip görev yapacak.
Yeni sistem zengin edecekYeni sistem zengin edecekSeçimin ardından 2019-2023 Kalkınma Planı devreye girecek. Zenginliğin yol haritası olacak planla; sanayi, yatırım ve istihdam alanında dev adımlar atılacak...
  • İngilizlerden manipülasyon! Dolar bir anda fırladı26 Nisan 2018 Perşembe 07:45
  • Türkiye'den 6.1 milyar TL'lik hamle26 Nisan 2018 Perşembe 07:30
  • KDK taşeron işçiye kadro yolunu açtı25 Nisan 2018 Çarşamba 15:29
  • Türkiye'nin en değerli şirketi oldu25 Nisan 2018 Çarşamba 15:08
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı25 Nisan 2018 Çarşamba 14:04
  • ASELSAN ile SSM arasında sözleşme imzalandı25 Nisan 2018 Çarşamba 14:04
  • Açıklama geldi: Ücretler iade edilecek25 Nisan 2018 Çarşamba 14:00
  • Damızlık koçlar dana fiyatına satıldı25 Nisan 2018 Çarşamba 13:12
  • Aylık 6 bin liraya çalıştıracak işçi bulamıyorlar25 Nisan 2018 Çarşamba 12:23
  • TSK personellerinin maaşlarına iyileştirme yapıldı25 Nisan 2018 Çarşamba 12:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri