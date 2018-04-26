Cesaret edemedi! CHP dört parçaya bölündü

İyi Parti’ye 15 vekil veren Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi’ne Gül’ü adaylığa ikna etmesi karşılığında da 20 vekil teklif etti. Gül’ü istemeyen CHP’liler ise ayrı grup olarak bayrak açtı. Parti, Kılıçdaroğlu ve ekibiyle birlikte 4 parça oldu.

Aday belirleme sürecinde stratejisini 'kendi ismi dışında başka bir aday göstermek' üzerine kuran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, vekil dağıtımında bonkör çıktı.

15 milletvekilini grup kurabilmesi için İyi Parti’ye veren Kılıçdaroğlu’nun, adaylık için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ikna etmesi şartıyla Saadet Partisi’ne de 20 vekil teklifinde bulunduğu belirtildi. Edinilen bilgilere göre, Gül odaklı yeni vekil pazarlığı seçime girmesini sağlamak için 15 vekilin İP'e geçmesi sonrasında bir araya gelen Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun randevusunda gündeme geldi.

ARAYIŞLAR HIZLANDI

Takvim sıkıştıkça taktik ve arayışlarını hızlandıran Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan karşıtı cepheyi genişletmek için Saadet Partisi’nin kapısını çaldığı ortaya çıktı. Karamollaoğlu, ‘nezaket ziyareti’ olarak nitelediği ve yaklaşık bir saat süren pazartesi günkü görüşme için “Bu görüşmelerimiz hafta içi birtakım neticelerin çıkmasına, doğmasına vesile olacak" dedi.

İKNA ET GRUP KUR

Ancak görüşmenin perde arkasında Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'ü adaylığa ikna etmesini istedi. Gül'ü adaylığa ikna ederse, Saadet Partisi’nin Meclis'te grup kurabilmesi için 20 vekil verebileceğini belirtti. YSK’nın açıkladığı seçime katılacak partiler arasında bulunan Saadet Partisi bu teklife sıcak bakarsa Meclis’te temsil edileceği için 100 bin imza aramadan cumhurbaşkanı adayı gösterme şansı yakalayacak. Teklifin akıbeti 24 Haziran seçim takviminde cumhurbaşkanı adaylarının netleşmesi ile ortaya çıkacak.

İNCE'DEN SERT TEPKİ

Öte yandan Öte CHP Parti Meclisi'nin, ittifak için Kılıçdaroğlu'na yetki vermesine rağmen, Gül'ün ortak adaylar arasında isminin geçmesi parti içinde tepkilerin açıktan dillendirilmesine yol açtı. CHP'de ismi cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Twitter'dan, ''Türkiye’nin huzuru, güvenliği, milletimizin ve çocuklarımızın geleceği için Tayyip Erdoğan’dan kurtulmak istiyoruz. Ancak atadığı bürokrat ve rektörler FETÖ'cü çıkan, görevdeyken hiçbir kanunu veto edememiş, görevden ayrılınca yanlışa yanlış diyememiş Tayyip Erdoğan’ın suç ortağı ve kardeşi Abdullah Gül bizim Tayyip Erdoğan’dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır''tepkisini gösterdi.

KAMUOYU ÖNÜNDE KONUŞMAYALIM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise parti içindeki itirazlara,“İttifak görüşmeleri sürerken isimlerin üzerinde tartışılması doğru değil. Geniş katılımlı bir ittifakın peşindeyiz. Herhangi bir isim üzerinde rezervimiz yok. Herkesin 40 kere düşünüp bir kere konuşması gerektiğini düşünüyoruz" sözleriyle cevap verdi.