Katar'dan Türkiye hamlesi! 7500 TL'ye eleman alacak

Katar-Türkiye arasındaki sıcak ilişkiler Katar Havayolları’nın daha fazla Türk uçuş ekibi bulundurmasına yol açtı.

Astronomik maaşlar vererek Türk ve yabancı pilot transferleri yapan Doha merkezli Katar Havayolları, İstanbul'da 29 Nisan'da yaklaşık 7 bin 500 lira’dan maaş başlangıcı ile kabin görevlisi olmak isteyen Türk arayacak. İşte Katar Havayolları iş başvuru şartları.

Başvurusu kabul edilenlerin ilerleyen dönemde şirkette geniş gövdeli uçaklarda sorumlu olduğunda maaşı 15 bin lira’yı da geçecek. Kabul edilen Türklere Doha’da ortak kullanımlı eşyalı daire de tahsis edecek.

Katar Havayolları büyüyen filosuna paralel olarak artan uçuş ekibi ihtiyacını karşılamak adına dünya genelinde pilot ve kabin görevlisi arıyor. Türkiye'de çalışan Türk ve yabancı pilotlar arasında astronomik maaşlar vererek transferler yapan Katar Havayolları şimdi de İstanbul'da kabin personeli alımı ile ilgili etkinliğe geliyor.

DOHA'DA EŞYALI DAİRE DE TAHSİS EDECEKLER

Katar başvurusu kabul edilenlere Doha’da ortak kullanımlı eşyalı daire de tahsis edecek. Türkiye'de havayolu şirketlerinde uçan kabin görevlilerinden de başvuralara ilgi göstermesi bekleniyor.

Verilen ilanda “Katar Devleti'nin Ulusal Havayolu olarak Katar'ın en sıcak ve cömert misafirperverliğini en iyi şekilde yansıtmayı hedefliyoruz” ifadeleri de yer aldı.

Başvurmak isteyenlerin beraberinde CV’si, pasaport fotokopisi ve eğitim sertifikalarını da getirmesi istendi

7 BİN 500 LİRA’DAN MAAŞLAR BAŞLAYACAK

29 Nisan'da İstanbul'daki Crowne Plaza'da saat 09:00 ile 17:00 arasında yapılacak Kabin Ekibi İşe Alım etkinliğinde başvuruda bulunacak olanların minimum 21 yaşında, en az lise mezunu ve akıcı İngilizce yazıp konuşma şartı aranıyor.

Habertürk'ün haberine göre, kabul edilenler 6 aylık deneme süresi sonunda Katar Havayolları'nda vergisiz (1500 euro) 7 bin 500 TL’den başlayan maaşlarla çalışma şansı yakalayacak.

Uçuş saati artıkça personelin maaşı da yükselecek. Başvurusu kabul edilenler Doha’da yaşayacak.Geniş gövdeli uçaklarda sorumlu olduğunda maaşı 15 bin lira’yı da geçecek. Katar Havayolları başvurularda uçuş tazminatı, konaklama, harcırahlar ve görev için ulaşımında olduğu bir dizi paket sunacak.

6 AY DENEME SÖZLEŞMESİ

Başvurusu kabul edilenler ilk eğitim kursunu tamamladıktan sonra, üç yıllık bir süre için altı aylık bir deneme süresi ile sabit süreli bir sözleşme yapılacak. Bu üç yıldan sonra, sözleşme uzun sürebilecek. Normal olarak 80-100 saat arasında uçuş yapılacak.

İlk 6 ayın temel maaşı ortalama 733 euro olacak. Deneme süresini tamamladıktan ilk altı aydan sonra temel maaş ekonomi sınıfında görev yapacaklar 1500 euro maaş alacak.Bu ücrette uçuşlar ve zamlarla daha da artacak. Daha sonra alacağı göreve göre 2000,2200 ve 2700 euro’ya kadar maaşı çıkacak.