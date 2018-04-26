26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
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2 yaşındaki bebek evden kaçtı! Nerede bulundu?

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2 yaşındaki bebek evden kaçtı! Nerede bulundu?
Adana'da kimseden habersiz evinden çıkıp yol ortasında yürüyen 2 yaşındaki çocuk, bir vatandaşın fark etmesi üzerine yakınlarına teslim edildi.
2 yaşındaki bebek evden kaçtı! Nerede bulundu? 2 yaşındaki bebek evden kaçtı! Nerede bulundu? 2 yaşındaki bebek evden kaçtı! Nerede bulundu?

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde bir apart otel görevlisi hava almak için iş yerinin dışına çıktığında yol ortasında küçük yaşta çocuk görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, görevlilerce otel lobisine alınan çocuğun yakınlarına ulaşmak için çalışma başlattı.

Çocuğun yakınlarının, bulunduğu yerin arka sokağındaki apartmanda oturduğunu tespit eden ekipler durumu ailesine iletti.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, 2 yaşındaki Asım Erdoğan'ın bir binanın zemin katında annesiyle yaşadığı ve evin açık kapısından çıktığı anlaşıldı.

Asım bebek, bakıcısı uyuduğu sırada kapısı açık olan evden dışarı çıktı. 

Olay, saat 04.20 sıralarında Çukurova İlçesi Beyazevler mahallesi 80024 sokakta meydana geldi. 1 buçuk yaşındaki Asım bebek bakıcısı uyuduğu sırada kapısı açık unutulan evden dışarı çıktı. Asım bebek evinin yüz metre ilerisindeki caddeye koşarak geldi. Cadde üzerinde bulunan otel çalışanı Serkan Koç (25) başı boş bir şekilde çocuğun koştuğunu görünce hemen yanına gidip çocuğu aldı. Annesi ve babasının olmadığını fark eden Koç durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çocuğun ailesini aramaya başladı. Çocuğun ailesini aradığı sırada soy ismi öğrenilemeyen ismi Meral olan bakıcı polislerin yanına geldi. Bakıcı çocuğa baktığını, uyuduğu sırada evden çıktığını söyledi. Polis ekipleri bakıcıya annesinin gelmesini söylerken bakıcı annenin çalıştığını belirtti. Anne Betül Pınar E. çağrıldıktan sonra Asım bebek teslim edildi.

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