26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
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İşte SP'nin cumhurbaşkanı adayları!

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İşte SP'nin cumhurbaşkanı adayları!
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Abdullah Gül'ü ikna edemeyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, adaylık için ilginç bir çözüm buldu. SP adaylık için 4 isim üzerinden bir oylama yaptı. Adı listede yer alan bir isim var ki bomba..
İşte SP'nin cumhurbaşkanı adayları! İşte SP'nin cumhurbaşkanı adayları! İşte SP'nin cumhurbaşkanı adayları!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı için dört isim arasında bir oylama yaptırdı. Oylama, Karamollaoğlu'nun Gül ile görüşmesi ardından gerçekleşti ve halen devam ediyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifak ve aday belirleme ile ilgili temaslarının yanı sıra parti tabanının nabzını yoklamak için bir temayül yoklaması yaptırdı.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI İÇİN OYLAMA

Online olarak gerçekleşen oy verme işlemi henüz bitmedi. Saadet Partisi, üyelerine dağıttığı “Saadet kart” üzerinden Cumhurbaşkanı adayı için oylama yaptırdı.

ABDULLATİF ŞENER İSMİ ADAYLAR ARASINDA

Saadet Partisi'nin adaylarının arasında eski Ak Partili Abdullatif Şener isminin bulunması dikkat çekti.

GÜL ADAYLIKTAN VAZGEÇTİ

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşen Saadet Genel Başkanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ise Salı günü görüşmüştü. Akşener, partisinin adayının kendisi olduğunu, adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi. Akşener’in açıklamasının ardından, CHP’li kurmaylar da Abdullah Gül isminin gündemlerinde olmadığını duyurdular.

İşte SP’nin diğer aday adayları;

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