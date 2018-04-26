26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
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Mercedes'in bu modeline sadece Çinliler binecek!

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Mercedes'in bu modeline sadece Çinliler binecek!
Mercedes-Benz, A model serisinin uzun dingil mesafeli yeni sedan versiyonunu Pekin’de gerçekleştirilen Auto China 2018’de gün yüzüne çıkardı. Ancak bu araç sadece Çin'de satılacak
Mercedes'in bu modeline sadece Çinliler binecek! Mercedes'in bu modeline sadece Çinliler binecek! Mercedes'in bu modeline sadece Çinliler binecek!

 

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi L Sedan ve yenilenen Mercedes-Benz C-Serisi Sedan’ın uzun dingil mesafeli versiyonu Çin’de ilk kez sergileniyor.

Markanın kompakt sınıftaki en yeni gövde tipi olan A-Serisi Sedan’ın fuarda tanıtılan uzun dingil mesafeli versiyonu yalnızca Çin pazarı için üretilecek.

6 CM DAHA UZUN

A-Serisi L Sedan, hatchback kardeşinden 6 cm kadar daha fazla dingil mesafesine sahip. Yeni A-Serisi L Sedan Daimler ve Çinli ortağı BAIC Motor tarafından kurulan ve Mercedes-Benz’in en büyük binek otomobil üretim tesisi olan Beijing Benz Automotive (BBAC) tarafından Pekin’de üretilecek. 2018 yılının ikinci yarısında Çin’de pazara sunulması planlanan yeni A-Serisi L Sedan’ın diğer pazarlardaki müşterilerin beklentilerine uygun kısa dingil mesafeli versiyonunun da yılın ikinci yarısında sunulması planlanıyor.


Yeni Mercedes-Benz A-Serisi L Sedan Çin pazarında tamamı alüminyum dört silindirli 1,33 litre hacimli yeni bir motorla sunuluyor. Motorun 100 kW ve 120 kW (136 ve 163 BG) olmak üzere iki farklı motor versiyonu bulunuyor. İlerleyen dönemde ürün gamına CONICSHAPE ve değişken supap zamanlaması CAMTRONIC teknolojisine sahip 2,0 litre hacimli dört silindirli bir motor daha eklenecek olan A-Serisi Sedan’da, çift kavramalı 7G-DCT otomatik şanzıman tüm motor seçeneklerinde standart olarak sunuluyor.

A SEDAN 2018 SONUNDA TÜRKİYE'DE

Türkiye’de ise yeni A-Serisi Sedan’ın Aralık 2018’de satışa sunulması öngörülüyor.

Mercedes-Benz C-Serisi ürün gamı da Çin pazarı için özel olarak üretilen uzun versiyon ile tamamlanıyor. Daha geniş diz mesafesi sunan uzun dingil mesafeli yenilenen Mercedes-Benz C-Serisi Sedan, Akıllı Sürüş gibi birçok yeni donanımıyla yollara çıkıyor.

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