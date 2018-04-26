Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı

Altının hızlı yükselişi yerini durgunluğa bıraktı. Geçtiğimiz kısa dönemde altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü de güldürmeyi başardı. Peki bugün çeyrek altın ne kadar oldu?

Altında durgunluk bugün de sürüyor. Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 26 Nisan'da altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi az da olsa durdu. Altın almak için uzmanlar ne diyor? 26.4.2018 güncel altın fiyatları Altın 173-174 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira? İşte ayrıntılar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

173,84 liradan alınırken, 173,89 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 278,61 liradan alınırken 284,91 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 555,47'den alınırken 569,81 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1151,00 liradan alınıp 1163,00 liradan alıcı buluyor.