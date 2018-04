Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjde!

Temmuz ayında milyonlarca kişinin geliri artacak. Memurdan yaşlılara, evde yakınına bakandan SSK ve Bağ-Kur emeklisine tüm kesimlerin kazancı yükselecek.



MEMUR EMEKLİSİNE FARK VAR



Memur emeklilerine Temmuz'da toplu sözleşme kapsamında yüzde 3.5 zam yapılacak. Ayrıca ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Ayrıca her ay ödenen maaşın yüzde 4'ü oranındaki ek ödeme de yeni aylık üzerinden hesaplanacak.



MEMURA 3'LÜ ARTIŞ



Memur Temmuz'da 3 zam alacak. Maaşlara Temmuz'da toplu sözleşme kapsamında yüzde 3.5 zam yapılacak. Yılın ilk yarısında TÜFE yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı da verilecek. Ayrıca memurlara her ay ödenen aile yardımı da artacak. 2018 Yılı Programı'na göre, memur maaşlarına Temmuz'da yüzde 3.5 zam + yüzde 0.02 enflasyon farkı yansıtılacağı tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, eş yardımı da 231,64 liradan 239,79 liraya yükselecek. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54,28 liradan 56,20 liraya, 6 yaş üstü için 27,14 liradan 28,10 liraya ulaşacak. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olanlara ödenen 340,20 lira, 352,19 liraya çıkacak.



YAŞLIYA 825,45 TL



Sosyal güvencesi olmayan ve geliri düşük olanlara ödenen 65 yaş aylığı Temmuz'da artacak. Yüzde 3.52'lik memur zammı tahminine göre, 3 aylık ödeme 825,45 liraya çıkacak.



YAKININA BAKANA BİN 123 TL



Evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara sağlanan destek tutarı da Temmuz'da memur zammıyla artacak. Aylık bin 85 lira olan ödeme, yüzde 3.52'lik zam tahminine göre bin 123 liraya ulaşacak.



SSK VE BAĞ-KUR'LUYA MAAŞ+EK ÖDEME ZAMMI



SSK ve Bağ-Kur emeklisine Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. 2018 Yılı Programı'nda, zammın yüzde 4.02 olabileceği öngörüsü yer alıyor. Eğer yüzde 4.02'lik zam tahmini gerçekleşirse en düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 461 liraya çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş olan 4 bin 481 lira 26 kuruş ise 4 bin 661 lira 40 kuruşa yükselecek. Ayrıca Temmuz'da maaşlar artacağı için, her ay ödenen ek ödeme de yükselecek..