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Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay istifa mı edecek?

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Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay istifa mı edecek?
Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay'ın Ak Parti'den Milletvekili aday adayı olmak için istifa edeceği kulislerde konuşuluyor.
Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay istifa mı edecek? Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay istifa mı edecek? Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay istifa mı edecek?

24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlileri ve bürokratlar bugün saat 17.00’ye kadar istifa edecek.

Son gelen kulislere göre Oktay'ın memleketi Yozgat'tan aday gösterileceği ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın dışarıdan kabineye dahil olması halinde, listenin ilk sırasında yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fuat Oktay kimdir?

1964 yılında Yozgat-Çekerek'de doğdu. 1985 yılında, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1990 yılında, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi olan Detroit'teki Wayne State Üniversitesi'nde İmalat Mühendisliği alanında yüksek lisans ve İşletme alanında MBA programlarını tamamladı.

Aynı üniversitede Endüstri Mühendisliği alanında doktora derecesini alarak, Havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlaştı. ABD'de kaldığı süre boyunca, çeşitli şirketlerde Süreç Yönetimi Danışmanlığı ve Proje Liderliği yaptı; Ford, General Motors ve Chrysler gibi firmalarda otomotiv endüstrisi üzerine çalışmalarda bulundu. Bu şirketlerde ürün geliştirme ve yalın üretim projelerini yürüttü.

Hem kamu hem de özel olmak üzere birçok şirkete danışmanlık hizmetlerinde bulundu. Ayrıca KOSGEB'in de içinde bulunduğu küçük ve orta ölçekli işletmelere de danışmanlık hizmeti sağladı. Bu şirketlerin bazılarında Genel Müdür, Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

2000'li yılların başında Türkiye'de yaşanan ekonomik krizde işletmeler bazında kriz yönetimi alanında uzmanlaşmasının yanı sıra, Beykent Üniversitesi'nde Dekan Yardımcılığı ve İşletme Bölüm Başkanlığı da yaptı. THY A.Ş.'de Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama, Üretim Planlaması ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2008-2012 yıl içerisinde THY Teknik A.Ş. bünyesinde bakım-onarım, tasarım ve imalat alanlarında 5 ayrı ortak girişim projesini hayata geçirdi.

Ayrıca Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda; Türk-İngiliz, Türk-Alman ve Türk-İspanyol İş Konseyleri Yürütme Kurulu üyeliklerinde bulundu.

Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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