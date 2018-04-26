Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu, 24 Haziran'daki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini açıkladı.

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi siyaset koridorları hareketlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı çatı aday olarak Abdullah Gül'ü seçimlere sokmaya çalışan muhalafet partileri, istediği sonuca henüz ulaşamadı.

Bu süreçte Abdullah Gül ile İstanbul'da bir araya gelen Ahmet Davutoğlu, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

"ERDOĞAN HEPİMİZİN ADAYIDIR"

"AK Parti dışında siyasi faaliyette bulunmam" diyen Ahmet Davutoğlu, "AK Parti'nin aldığı karar benim de kararımdır, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hepimizin adayıdır." şeklinde konuştu.

Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Ben de şahsen böyle bir heyetin parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyorum.

Birlikte aynı listede vekil seçildiğim arkadaşlarıma da teşekkürü borç biliyorum.Onlarla omuz omuza çekilmek büyük bir gurur vesilesidir.

SİYASİ DURUŞUM NET ANLAŞILSIN

AK Parti Meclis grubu her zaman olduğu gibi omuz omuza erken seçim kararı almıştır, hayırlı olsun.

Şahsımla ilgili ve Türkiye'nin genel siyasi gelişmeleriyle ilgili yapılan konuşmalarla ilgili yorumlarımı yapmak istedim. Her zaman ilkesel davrandım ve ilkesel olmayan hiçbir tutumun arkasında yer almadım.

Devlet hayatımda da bütün davranışlarıma yön veren bazı temel ilkeler vardır. Bunları anlatmak istiyorum ki siyasi duruşum daha net anlaşılsın.

AK Parti'nin kurucu ilkelerinin bu temel ilkelerle tarih sahnesine çıkmış olması Türkiye için bir dönem noktasıdır.Yolsuzluklara, yasaklara ve yoksulluklara karşı başlayan AK Parti hareketi Türkiye için büyük bir umut kaynağı olmuştur.

BAŞBAKANLIĞI BIRAKTIKTAN SONRA...

Başbakanlığı bıraktıktan sonra 2 yıl boyunca her türlü hakarete ve sosyal medya operasyonlarına karşı sabırla bekledim. Benim için önemli olan halkımızın yüzüne açık açık bakabilmektir, benim için bundan daha yüce bir makam daha yoktur.

3 HUSUSUN BİLİNMESİNİ İSTERİM

3 hususun net bilinmesini isterim. Birincisi geçtiğimiz günlerde Abdullah Gül'ün davetiyle bir araya gelmemiz üzerine spekülasyon üretildi. Açık ve net söylüyorum, benim için insani ahlak devlet ahlakı önemlidir. Birlikte çalıştığım cumhurbaşkanları, başbakanlar benimle görüşme talebinde bulunduklarında yerini getiririm, devlet nezaketi bunu gerektirir.

Spekülasyonlara da prim vermem, kimsenin bunu sorgulamaya da hakkı yoktur.

İkincisi; az önce zikrettiğim temel kurucu ilkelerle, kuruluşundan beri bu ilkelere vakfettiğim AK Parti hareketi içinde yer aldım.

16 yıl içinde katkı vermiş bütün AK Parti gönüllülerine teşekkür ediyorum, son teşkilat değişikliğinde görevi alanlara da bırakanlara da teşekkür ediyorum.

HERHANGİ BİR SİYASİ HAREKET İÇİNDE BULUNMAM

Kimse bu hareketin manevi şahsiyesinden üstün ve aziz değildir. AK Parti aidiyetim devam ederken, AK Parti dışında herhangi bir siyasi hareket içinde bulunmadım, bulunmam.

Eğer böyle bir şey yapacaksam AK parti kimliğini bırakırım, bu kimliği bırakmaya da niyetim yok, olmayacaktır.

AK PARTİ'NİN ALDIĞI KARAR BENİM DE KARARIMDIR

AK Parti'nin aldığı karar benim de kararımdır, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hepimizin adayıdır.

SİYASİ KİŞİLİĞİN GELECEK HESABI OLMAZ

Üçüncüsü; Başbakanlığı 1 hafta içinde bırakmış olan bir siyasi kişiliğin gelecek hesabı olmaz.

Benim şu veya bu kararı alacağımı düşünenler hep yanılmıştır, yanılmaya da devam edeceklerdir. Bu bağlamda siyasi geleceğim hususunda da 2 konuyu vurgulamak istiyorum.

Önümüzdeki seçimler için milletvekili adayı değilim ve olmayacağım. Seçim sonrasında da hiçbir makam, mevki talebim yoktur ve olmayacaktır."