26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
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Karamollaoğlu ile Akşener tekrar bir araya geliyor

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Karamollaoğlu ile Akşener tekrar bir araya geliyor
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollağolu, saat 15.30’da İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüşecek.
Karamollaoğlu ile Akşener tekrar bir araya geliyor Karamollaoğlu ile Akşener tekrar bir araya geliyor Karamollaoğlu ile Akşener tekrar bir araya geliyor

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