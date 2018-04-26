Eşine gelen SMS'i görünce...

Konya’da 25 yaşındaki Uğur K., eşine mesaj gönderdiğini iddia ettiği spor salonu sahibi Reşit A.'ı bıçakladı. İşyerindeki bıçaklı saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Şahin Ağa Sokak üzerinde bulunan bir spor salonunda meydana geldi.

İddiaya göre, spor salonu sahibi Reşit Aydın (46), 8 ay önce askere giden Uğur K.'nin (25) eşi M.K. ile görüşmek için telefon kartı aldı. Telefon kartını gelininde yakalayan Uğur K.'nin annesinin durumu oğluna anlatmasının ardından Uğur K.'nin psikolojisi bozuldu ve tedavi görmeye başladı. Askerliğinin ardından emlakçılık yapan Uğur K., eşine tekrar mesaj atan Reşit Aydın ile telefonda tartıştı. Görüşmek için Reşit Aydın'ın işyerinin yakınlarına arabası ile giden Uğur K., işyerine gelerek spor salonu sahibi Reşit Aydın'a saldırdı. Uğur K. yanında getirdiği bıçakla Reşit A.'yı göğsünden bıçakladı. Uğur K., o sırada salonda olan ve bıçağı almak isteyen Şefik İ.'yi de (38) elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

BIÇAKLAMA ANI KAMERADA

Yaşanan olayın ardından spor salonunun içindeki Reşit Aydın'ın arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Reşit Aydın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Reşit Aydın akşam saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Spor salonundaki saldırı anı ve yaşanan arbede ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ŞÜPHELİ 15 DAKİKA İÇERİSİNDE YAKALANDI

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Uğur K.'yi Feritpaşa Mahallesi Demiryolu Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, Uğur K.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.