26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
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AK Parti'de peş peşe istifalar!

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AK Parti'de peş peşe istifalar!
24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlileri ve bürokratlar bugün saat 17.00’ye kadar istifa edecek.
AK Parti'de peş peşe istifalar! AK Parti'de peş peşe istifalar! AK Parti'de peş peşe istifalar!

24 Haziran'daki seçimlerde milletvekili adayı olmak isteyen kamu görevlileri istifa etti. Dikkat çeken istifalar arasında Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Kaya bulunuyor.

BURDUR VALİSİ İSTİFA ETTİ

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, 24 Haziran’da yapılacak seçimde milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Dün akşam görevinden istifa eden Yılmaz, bugün AK Parti Manisa Milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunacağı öğrenildi. 

Öte yandan Vali Yılmaz’ın bugün saat 16.00'da valilikte düzenlenecek olan uğurlama töreninin ardından Burdur’dan ayrılması bekleniyor. 

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Tahir Akyürek, partisinden milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.

İstifasini açıklayan  Akyürek, Konya'ya büyükşehir belediye başkanı olarak 14 yıl hizmet ettiğini ve bundan sonra da milletvekili olarak hizmet etmek için milletvekili aday adayı olmak amacıyla  görevinden istifa ettiğini söyledi. Herkesten haklarını helal etmeyi isteyen Akyürek,  ''Üçüncü  dönemimiz olması, yeni sürecin  hızlı gerçekleşmesi  ve yapılan istişareler sonucu  millivetili aday adayı olmak üzere müracaatımızı yapmamız gerekti. Bugün itibareyiyle belediye başkanlığndan istifa ederek ayrılıyorum.'' dedi.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, milletvekili aday adaylığı için belediye başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. 

KAYSERİ AK PARTİ İL BAŞKANI

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde milletvekilliği aday adaylığı için partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Kayseri’de AK Parti teşkilatından uzun yıllar görev alan, son olarak İl Başkanlığı yapan Hüseyin Cahit Özden, 24 Haziran’da yapılacak seçimde 27’nci dönem milletvekili olabilmek için partisinde istifa ederek milletvekili aday adayı oldu. 

TRT GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İSTİFA ETTİ

TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Kaya AK Parti'den aday adayı olmak için görevlerinden ayrıldı.

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, görevinden istifa ederek, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Selim Yağcı, 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimlerinde AK Parti'den Bilecik milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. 

BATMAN İL BAŞKANI 

AK Parti Batman İl Başkanı Murat Güneştekin, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti. 

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan milletvekili genel seçimlerinde aday adayı olmak için Batman'da istifalar başladı. Son istifa ise AK Parti Batman İl Başkanı Murat Güneştekin’den geldi. AK Parti Batman İl Başkanlığı’ndan henüz resmi olarak bir açıklama yapılmazken, Güneştekin’in milletvekili aday adayı olmak için istifa ettiği öğrenildi. 

FATİH BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, 24 Haziran’da yapılacak seçimde milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. 

RİZE İL BAŞKANI

AK Parti Rize İl Başkanı Muhammed Avcı, milletvekili adaylığı için istifa il başkanlığı görevinden istifa edeceği öğrenildi.

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, düzenlediği basın toplantısında, "24 Haziran Pazar günü yapılacak olan 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde AK Parti milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ediyorum" dedi. 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2 dönemdir başkanlığını yürüten Ahmet Çakır, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etti.

ANKARA İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ

AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine yönelik aday adaylığı için görevinden istifa etti.

SGK BAŞKANI SELİM BAĞLI

SGK Başkanı Dr. Selim Bağlı AK Parti'den milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa etti. 2.5 yıldır SGK'nın başında olan Dr. Bağlı'nın, Şanlıurfa'dan aday adaylığı başvurusu yapması bekleniyor.

ŞANLIURFA İL BAŞKANI

Şanlıurfa Ak Parti il başkanı Zeynel Abidin Beyazgül milletvekili aday adayı olabilmek için istifa etti.

BOLU VALİ YARDIMCISI

Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adaylığı için görevinden istifa etti.

AĞRI İL BAŞKANI

AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini bildirdi.

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