26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
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"Adayımız Erdoğan'ı çıldırtacak"

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"Adayımız Erdoğan'ı çıldırtacak"
Aday seçimi ve seri seçim mağlubiyetleriyle sürekli olarak kendi seçmenini çıldırtan CHP'den ilginç bir açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, belirledikleri Cumhurbaşkanı adayının Erdoğan'ı en çok çıldırtacak isim olduğunu söyledi.

 

Her seçim öncesinde belirlediği adaylarla ve seçim sonrasında alınan sonuçlarla kendi seçmenini çıldırtmayı gelenek haline getiren CHP'den çok ilginç bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı adaylarını YSK takvimine göre kendi belirledikleri bir zamanda açıklayacaklarını söyleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kast ederek, "Onu en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak adayı açıklayacağız" dedi.

CHP, 2014'TE DE KENDİ SEÇMENİNİ ÇILDIRTMIŞTI

CHP, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde, eski adıyla İslam Konferansı Örgütü'nün eski Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu'nu çatı aday olarak göstererek kendi seçmenini çıldırtmıştı.

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