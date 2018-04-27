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Rakamı gören Kılıçdaroğlu kaçtı!

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Rakamı gören Kılıçdaroğlu kaçtı!
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, neden aday olmadığı ortaya çıktı.
Rakamı gören Kılıçdaroğlu kaçtı! Rakamı gören Kılıçdaroğlu kaçtı! Rakamı gören Kılıçdaroğlu kaçtı!

Sadece parti yöneticileriyle paylaştığı anketlerde CHP’nin oylarının önce yüzde 19’larda son olarak ise yüzde 16’lara düşmesi nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun düşük profilli bir aday gösterme kararı aldığı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Er Meydanı’ndan neden kaçtığı ortaya çıktı. Erken seçim tarihi açıklandığı andan itibaren parti içinde Kılıçdaroğlu’nun aday olması yönünde yoğun bir baskı oluştu. Parti tabanı mutlaka ‘Genel Başkan aday olsun’ talebinde bulundu. Ancak Kılıçdaroğlu tüm bu ısrarlara rağmen adaylığa yanaşmadı. 

ANKETLER 16’LARA DÜŞTÜ 

Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz ay yaptırdığı anketlerde oylarda büyük gerileme olduğu öğrenildi. Mart ayındaki anketlerde yüzde 19 gözüken CHP oyları, nisan anketlerinde yüzde 16’ya düştü.

DÜŞÜK PROFİLLİ   

Parti yöneticileri ile paylaştığı anketlerde adaylığının siyasi sonu olacağından korkan Kılıçdaroğlu’nun ‘ne olursa olsun aday olmayacağım’ diyerek partiden gelen talebi kesin bir dille reddetti. Oyların İP’e kayması üzerine Kılıçdaroğlu’nun 24 Haziran’da profili düşük bir adayla seçime gitmeye karar verdi. 

Kılıçdaroğlu kendi aday olmak yerine başka bir isim istediğini ve bu ismi de “Göstereceğimiz aday her kesimden oy alabilecek. Ekonomiden anlayacak” şeklinde tarifine sadece Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile İlhan Kesici uyuyor. Kılıçdaroğlu’nun en geç pazar gününe kadar bu iki isimden birini açıklayacak. CHP kulisleri, Kılıçdaroğlu’nun adayını çoktan belirlediğini konuşuyor. En son Konya’da “Türkiye’yi dolaşmaya hazır mısınız?” dediği Büyükerşen’in CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olması bekleniyor. 

ESKİŞEHİR AK PARTİ’YE GEÇECEK

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi halinde CHP yeni bir krizi daha gebe! Büyükerşen’in yerine göreve gelecek ismi Eskişehir Büyükşehir Belediye meclis üyeleri belirleyecek. Şu anda belediyede en çok koltuğu olan parti ise AK Parti olarak gözüküyor. AK Parti’nin 26, CHP’nin 19 MHP’nin ise bir meclis üyesi bulunuyor.

ADAY BELİRLEME KOMİSYONU KURULDU 

CHP’de vekillerin belirlenmesi için Kılıçdaroğlu kendine yakın isimlerle komisyon kurdu. Başında ise şu isimler var: Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Sekreter Akif Hamzaçebi, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek ve Tekin Bingöl. Yani bu durum “Muhalif olanların üzeri çizilecek” anlamına geliyor.

“GÜL’Ü YIPRATMAYIN” TALİMATI

CHP’de PM’den sonra milletvekillerinden de ittifak görüşmeleri için yetki alan Kılıçdaroğlu’nun basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda adeta milletvekillerini Abdullah Gül aleyhine herhangi bir açıklama yapmamaları için sert bir dille uyardı. Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Muharrem İnce’nin kendi aralarında sert bir tartışmanın içerisine girdiğini gören Kılıçdaroğlu’nun, “Bundan sonra kimse kendi başına açıklama yapmasın. Bu partinin bir sözcüsü var. Gerektiğinde o konuşur. Hiç kimse ittifak yapmak için görüştüğümüz partinin adayını yıpratmasın. Buna müsaade etmeyeceği” dedi.  

 

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