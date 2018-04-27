CHP'de yeni kriz! Adaylığı önleniyor

CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Yılmaz Büyükerşen'in kulislerde dolanan Cumhurbaşkanlığı adaylığı, partililer tarafından önleniyor. Sebebi ise Büyükerşen'in yaşı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlugeçtiğimiz günlerde yapılan grup kapalı toplantısında adayın niteliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, “Her şeyden önce tarafsız olmalı, herkesi kucaklamalı, yargı sisteminde hukuka ve parlamenter demokrasiye dönüşü sağlamalı. Ekonomiyi bilmeli, bir başarı öyküsü olmalı ve kavgadan taraf olmamalı” demişti.

Uygun aday olarak geçen Büyükerşen'in ismi partililer tarafından geriye çekilmeye çalışılıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Yılmaz Büyükerşen yaşlı olarak eleştirildi.

YAŞI NEDENİYLE ELEŞTİRİLDİ

İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Yılmaz Büyükerşen'in profili bu konuya uygun olarak değerlendirilirken, partiden Büyükerşen'in adaylığına ilişkin skandal yorumlar geldi.

Büyükerşen'in yaşı konusunda eleştiriler yapan partililer, Eskişehir Büyüşehir Belediye Başkanı'nın çok yaşlı olduğunu belirtti.

"YAŞLI OLARAK ELEŞTİRMEK HAKSIZLIK"

1937 doğumlu olan Büyükerşen’in adaylığı ile ilgili ‘yaşlı’ olduğuna ilişkin partiden itirazlar geldiğini belirterek, “Sayın Büyükerşen başarılı bir isim, siyaset dünyasında bir duayen. Dolayısıyla yaşlı olarak eleştirilmesi haksızlık” dedi. Kılıçdaroğlu da “Bizim cumhurbaşkanı adayımız çok miting yapmayacak, Tayyip Erdoğan’a laf yetiştirmeyecek, kavga etmeyecek. O herkese eşit mesafede duracak. Kavga edilecekse ben edeceğim” dedi. Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri “Büyükerşen’i işaret ediyor” olarak algılandı.