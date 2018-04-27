27 Nisan 2018 Cuma12 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:24Güneş 06:01Öğle 13:08İkindi 16:55Akşam 20:03Yatsı 21:33
    • 22°C Adana
    • 23°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 107.015 -0.36
  • Altın: 172,572 -0.64
  • Dolar: 4,0743 -0.70
  • Euro: 4,9248 -1.50

Çatı aday formülü çöktü! B planı devrede

»
Çatı aday formülü çöktü! B planı devrede
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı ‘çatı aday’ formülü çöken muhalefet şimdi de Meclis’te çoğunluk için 5’li ittifak senaryosunu devreye soktu.
Çatı aday formülü çöktü! B planı devrede Çatı aday formülü çöktü! B planı devrede Çatı aday formülü çöktü! B planı devrede

Birlikte hareket eden CHP, SP, DP, İP ve BTP çoğunluğu ele geçirerek Meclis’i kilitlemeyi amaçlıyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu öncülüğünde yaptıkları ‘tek aday’ planı çöken muhalefet, şimdi de sandalye kapma umuduna sarıldı. Yeni plan; sandalye ittifakı ile vekil sayısını artırmak.

Muhalefet cephesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun sahneye koymaya çalıştığı oyunun başlangıcı, ‘tek aday’ girişimiyle kendini gösterdi. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve devamında HDP’nin destekleyebileceği ortak bir aday üzerinde uzlaşma arayan Kılıçdaroğlu’nun bu girişimi, kendi partisi içinden büyük tepki çekti.  

‘SIFIR BARAJ’ HEDEFİ

Cumhurbaşkanlığı için “Tek aday” modelinin ikinci ayağını oluşturması planlanan ittifak modeli, “sıfır baraj” olarak Kılıçdaroğlu tarafından tüm görüşmelerinde diğer muhalefet partilerine anlatıldı. Diğer partilerden destek isteyen Kılıçdaroğlu, kendi partisinden yükselebilecek itirazları susturmayı amaçlarken, bu konuda henüz bir net tablo ortaya koyamadı.İlk formülünün sonuçsuz kalmasıyla birlikte iktidar tabanında oluşabilecek “mutsuz”seçmenleri kendi bloklarına çekme gayretiyle “ittifak” yapabilecek partilerin sayısını mümkün olduğunca genişletme üzerine yoğunlaşıldı.  

SANDALYE PAZARLIĞI

“5”li ittifak için yola çıkan Kılıçdaroğlu’nun hedefinde, Meclis’e ne kadar çok parti sokabilirse, iktidar kanadını oluşturan “Cumhur İttifakı”ndan o kadar sandalye kapabilme bulunuyor. CHP, SP, DP, BTP ve İYİ Parti’nin bir arada “ittifak” halinde seçimlere girmesini hedefleyen Kılıçdaroğlu’nun bu planın başarıyla ulaşma şansı da yine zora girmiş görünüyor. Diğer partilerin olumlu yanıt vermesine rağmen henüz yanıt vermeyen İYİ Parti’nin, bu konuda da Kılıçdaroğlu’nun girişimlerini boşa çıkartabileceği ifade ediliyor. 

AMAÇLARI KİLİTLEMEK

İlk turda Erdoğan’ı seçtirmemek için her türlü pazarlığı yapan muhalefet, TBMM’deki çoğunluğu alarak ikinci tura avantajlı olarak girmek istiyor. Bunun için 600 vekilin seçileceği TBMM’de en az salt çoğunluk olan 301 sandalyenin muhalefete geçmesi temel hedef olarak belirlendi. Çoğunluğun muhalefete geçmesi durumunda, Cumhurbaşkanı hakkında “suç isnadıyla”davalar açılmasının da önü açılacak. TBMM, üye tamsayısının salt çoğunluğu yani 301 oyla vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebiliyor. Meclis, üye tamsayısının beşte üçü yani 360 oyla soruşturma açılmasına karar verebilir. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
MHP'li vekil İYİ Parti'ye geçtiMHP'li vekil İYİ Parti'ye geçtiMHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, partisinden istifa etti.
İşte yeni dönemin şifreleri! 20 Bakan 2 Başkan Yardımcısıİşte yeni dönemin şifreleri! 20 Bakan 2 Başkan Yardımcısı24 Haziran’dan sonra devreye girecek sistemle ilgili çalışmalar hızlandı. Uyum Komisyonu çalışmalarını Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a sundu. Kabine 2 başkan yardımcısı, 20 bakan olmak üzere 22 kişilik olacak.
Çatı aday formülü çöktü! B planı devredeÇatı aday formülü çöktü! B planı devredeCumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı ‘çatı aday’ formülü çöken muhalefet şimdi de Meclis’te çoğunluk için 5’li ittifak senaryosunu devreye soktu.
CHP'de yeni kriz! Adaylığı önleniyorCHP'de yeni kriz! Adaylığı önleniyorCHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Yılmaz Büyükerşen'in kulislerde dolanan Cumhurbaşkanlığı adaylığı, partililer tarafından önleniyor. Sebebi ise Büyükerşen'in yaşı...
Erdoğan'dan Gül mesajı: Kimin ne yaptığını biliyorumErdoğan'dan Gül mesajı: Kimin ne yaptığını biliyorumCumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin Abdullah Gül’ü aday olarak çıkarma girişimleriyle ilgili kurmaylarına “Üzüldüm. Her olanda bir hayır vardır. Bu konuda polemiğe girmeyin” dedi.
Rakamı gören Kılıçdaroğlu kaçtı!Rakamı gören Kılıçdaroğlu kaçtı!CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, neden aday olmadığı ortaya çıktı.
  • "Adayımız Erdoğan'ı çıldırtacak"26 Nisan 2018 Perşembe 22:59
  • MHP'li vekil İYİ Parti'ye geçti26 Nisan 2018 Perşembe 22:55
  • AK Parti'de peş peşe istifalar!26 Nisan 2018 Perşembe 15:33
  • Akşener mi Gül mü kim daha çok oy alır?26 Nisan 2018 Perşembe 15:20
  • Karamollaoğlu ile Akşener tekrar bir araya geliyor26 Nisan 2018 Perşembe 14:50
  • Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek26 Nisan 2018 Perşembe 14:42
  • Ahmet Davutoğlu aday olmayacak!26 Nisan 2018 Perşembe 14:23
  • Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay istifa mı edecek?26 Nisan 2018 Perşembe 13:13
  • Ahmet Davutoğlu basın toplantısı düzenleyecek26 Nisan 2018 Perşembe 12:54
  • Muharrem İnce seçim vaatlerine başladı26 Nisan 2018 Perşembe 12:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri