27 Nisan 2018 Cuma12 Şaban 1439
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İşte yeni dönemin şifreleri! 20 Bakan 2 Başkan Yardımcısı

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24 Haziran’dan sonra devreye girecek sistemle ilgili çalışmalar hızlandı. Uyum Komisyonu çalışmalarını Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a sundu. Kabine 2 başkan yardımcısı, 20 bakan olmak üzere 22 kişilik olacak.
İşte yeni dönemin şifreleri! 20 Bakan 2 Başkan Yardımcısı
İşte yeni dönemin şifreleri! 20 Bakan 2 Başkan Yardımcısı İşte yeni dönemin şifreleri! 20 Bakan 2 Başkan Yardımcısı İşte yeni dönemin şifreleri! 20 Bakan 2 Başkan Yardımcısı

24 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye'de yeni bir dönemin kapısı aralanacak. AK Parti'nin kurduğu 5 uyum komisyonu çalışmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BaşbakanBinali Yıldırım'a sunulan taslaklar üzerinde ikinci ve üçüncü tur çalışmaları yapılıyor. AK Parti'nin yürüttüğü uyum çalışmaları kapsamında biri 22'li diğeri de 30'lu olmak üzere iki kabine seçeneği ortaya konuldu. 22'li kabine modeli ön plana çıkarken, seçimlerden hemen sonra Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yeni teşkilatlanmalar yapılacak. Bazı bakanlıklar birleştirilecek. İşte yeni sistemin işleyişi ve atılacak bazı adımlar:

BAŞBAKANLIK MAKAMI KALKIYOR:

Yeni dönemde Başbakanlık makamı olmayacak. Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı veya yardımcıları ile tanışacak. Yardımcı sayısına Cumhurbaşkanı karar verecek.

MECLİS'İN ÇALIŞMA DÜZENİ DEĞİŞİYOR:

 Yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, bakanlıklar ve Meclis'in çalışma düzeni ve Bakanlar Kurulu'nun yapısı değişecek.

BAKANLAR DIŞARIDAN ATANACAK:

Bakanlar Cumhurbaşkanı tarafından Meclis dışından atanacak. Milletvekillerinin bakan olması durumunda vekilliği düşecek. Bakanlık ve kamu kurumları Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yeniden yapılandırılacak.

BAZI KURUMLAR LAĞVEDİLECEK:

Başta ekonomi alanı olmak üzere bazı bakanlıklar birleştirilecek. Bazı kurumlar da lağvedilecek. Bakanlar dışarıdan atanacak. Özel sektör temsilcileri de kabinede görev alabilecek. Yeni hükümet sistemi için bürokrasi yeniden şekillendirilecek.

EKONOMİ KOORDİNASYON MERKEZİ:

Ekonomide para, maliye politikaları ile kalkınma projelerini esas alan etkili bir koordinasyon merkezi kurulacak.

ARA KADROLAR AZALACAK:

Bakanlıklardaki ara kadroların azaltılması da öngörülüyor. Bakan yardımcılıklarının sayısı da düşürelecek.

600 VEKİL OLACAK:

Yeni sistemle temsiliyet genişlerken, artan nüfusun Meclis'te temsili sağlanacak. Milletvekili sayısı da 550'den 600 kişiye çıkılacak.

5 YARDIMCI KALKIYOR:

Başbakanlık teşkilatı Cumhurbaşkanlığı'na bağlanacak. Beş başbakan yardımcılığı kalkacak.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER:

Cumhurbaşkanı üst düzey kamu yöneticilerini atayacak ya da görevlerine son verecek. 5 yıllığına görev yapacaklar.

KARARNAME YETKİSİ SINIRLI:

Cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin konularda kararname çıkarabilecek, temel hak ve hürriyetler ile siyasi hak ve hürriyetler Cumhurbaşkanı kararnamesi kapsamı dışında olacak. Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanması için yönetmelik çıkarabilecek.

PERSONEL REJİMİNDE DÜZENLEME:

Kamunun yeniden yapılanması ve personel rejimiyle ilgili düzenlemeler seçimlerin hemen ardından Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılacak.

YASA İÇİN VEKİL TEKLİFİ:

Yeni sistemde, Meclis daha da güçlenecek. Yasaları hükümet değil milletvekilleri teklif edecek. Yasa yapımında Meclis iradesi ön plana çıkacak.

ESK'YA GÖREV:

Ekonomik Sosyal Konsey (ESK), ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında Cumhurbaşkanı'na görüş bildirecek.

GÜÇLÜ BİR YAPI KURULUYOR:

Savunma, güvenlik, kamu yönetimi ve ekonomi olmak üzere güçlü bir yapı kurulacak. Bu yapı doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlanacak.

BAKAN YARDIMCILIKLARI VE MÜSTEŞARLIKLAR:

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterleri, bakan yardımcılıkları ve müsteşarlıklara ilişkin yapılanma seçim sonrası netleşecek.

BÜTÇE HAZIRLAMA YETKİSİ

Bütçe hazırlama yetkisi Cumhurbaşkanlığı'nda olacak. Yasaları onaylamak, veto etmek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanlığı'nı temsil etmek Cumhurbaşkanı'nın görevleri arasında.

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