Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bilecik, Hatay, Eskişehir, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Bolu ve Bayburt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bilecik, Hatay, Eskişehir, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Bolu ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 29

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 26

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28